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الوكيل الاخباري
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الخميس، 07-07-2022 11:07 ص

رحلات الطيران الطويلة تعرض للإصابة بجلطة الساق

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الوكيل الإخباري - حذرت مؤسسة القلب الألمانية من ارتفاع خطر الإصابة بجلطة الساق خلال رحلات الطيران الطويلة بسبب الجلوس لمدة طويلة.

وأوضحت المؤسسة أن خطر الإصابة بجلطة الساق يهدّد بصفة خاصة الأشخاص، الذين يعانون من اضطرابات وريدية أو تجلط وريدي سابق أو اضطرابات التخثر، وكذلك بعد العمليات الجراحية على سبيل المثال بالركبة أو البطن.


كما يهدد هذا الخطر أيضاً المدخنين والنساء بعد الولادة، وكذلك النساء، اللواتي يتعاطين حبوب منع الحمل. وأضافت المؤسسة أن كتلة الدم المتجلطة في الساق قد تتحرك عبر مجرى الدم وتصل إلى الرئة مسببة الإصابة بانسداد رئوي يهدد الحياة.


ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي اتخاذ بعض التدابير الوقائية مثل ارتداء جوارب ضاغطة أو أخذ حقنة الهيبارين، مع مراعاة ممارسة تمارين الإطالة والنهوض من مكان الجلوس والمشي من وقت إلى آخر خلال رحلة الطيران.

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