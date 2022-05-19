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الخميس، 19-05-2022 06:34 ص

رصد أول إصابة بـ "جدري القرود" في أمريكا

جدري


الوكيل الإخباري - سجلت الولايات المتحدة أول إصابة بمرض "جدري القرود" الفيروسي.

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وذكرت شبكة (إن بي سي نيوز) أن الإصابة لرجل من ولاية ماساتشوستس.
وأكدت إسبانيا في وقت سابق رصد أول إصابة بالمرض، بعد تفشي حالات في البرتغال والمملكة المتحدة.


وبحسب صحيفة "جارديان" أصدرت السلطات الصحية في إسبانيا تحذيرا بشأن تفش محتمل لجدري القرود بعد أن ظهرت على 23 شخصا أعراض متوافقة مع العدوى الفيروسية.


وقالت وزارة الصحة إنه تم إصدار تحذير على مستوى البلاد "لضمان استجابة سريعة ومنسقة وفي الوقت المناسب".


كانت هيئة الأمن الصحي البريطانية قد أعلنت يوم السبت أن هذا المرض الفيروسي النادر يسبب عادة أعراضا خفيفة فقط، ولكن يمكن أن تكون له أيضا مسارات حادة.


وأضافت أن عدوى المرض تنتقل فقط عبر المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض والذين لديهم اتصال وثيق بهم.


وتقدر الهيئة أن المخاطر على عامة السكان منخفضة.


وتشمل الأعراض ظهور طفح جلدي يظهر أولا على الوجه ثم يصيب اليدين والقدمين بشكل أساسي.

 

البيان


 




 

 


 

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