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الثلاثاء، 01-12-2020 04:51 م

رغم اتباع الدايت.. عادات خاطئة تمنعك من خسارة الوزن

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الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي ، وعلى الرغم من اتباع نظام غذائي وممارسة تمارين رياضية الا ان هناك العديد من الاشخاص  لا يشعرون بالتغيير المطلوب ويعود ذلك إلى ممارسة بعض العادات الخاطئة التي تضر بعملية فقدان الوزن، وابرز هذه العادات :

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1- إهمال تناول ما يكفي من البروتين

2 - تجنب تناول وجبات كاملة

3- عدم ممارسة الرياضة بشكل كافي 

 

4-  الإفراط في تناول الطعام

5- الاستمرار بشرب السكر

 

6- عدم النوم جيدا

7- عدم تقليل الكربوهيدرات

8- تناول وجبات متعددة

 

9- إهمال شرب الماء

 

المصدر : الكونسلتو 


 




 

 


 

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