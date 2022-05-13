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الجمعة، 13-05-2022 09:39 ص

رغم فوائدها.. تحذير للرجال من الإفراط في شرب القهوة

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الوكيل الإخباري - في دراسة علمية حديثة، اكتشف العلماء مؤخرا كيف يؤثر عنصر غذائي واحد على صحة الإنسان، حيث أظهرت أن استهلاك القهوة له تأثير أكبر على مستويات الكوليسترول لدى الرجال أكثر من النساء.اضافة اعلان


وذكرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "أوبن هارت"، أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستويات الكوليسترول، خاصة إذا كان الشارب رجلا.

ويعد الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول عملا موازنا، لأن جسم الإنسان يحتاج إلى مستويات عالية من نوع واحد من الكوليسترول ومستويات منخفضة من النوع الآخر، وهما (HDL) و(LDL)، حيث يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

وأوضحت أن تناول 3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا ارتبط بارتفاع مستوى الكوليسترول الكلي لدى الرجال مقارنة بالنساء، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وكتب باحثون من الدراسة التي أجرتها جامعة القطب الشمالي في النرويج: "القهوة هي المنشط المركزي الأكثر استهلاكا في جميع أنحاء العالم. ونظرا لارتفاع استهلاك القهوة، يمكن أن يكون حتى للتأثيرات الصحية الصغيرة عواقب صحية كبيرة".

يذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن فنجانين أو 3 أكواب فقط من القهوة يوميا تؤدي إلى فوائد متعددة للقلب والأوعية الدموية والعصبية للمستهلك، حيث يعود أحد أسباب الفوائد الصحية للقهوة إلى المركبات الموجودة بشكل طبيعي داخلها. ( سكاي نيوز) 



 




 

 


 

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