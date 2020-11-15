رغم فوائده الكثيرة.. لا تتناول البيض في هذه الحالة!

الوكيل الاخباري - على الرغم من احتواء البيض على مغذيات وفوائد كثيرة فعلى بعض الأشخاص تجنب تناوله، وأشار تطبيق صيني إلى أنه على الشخص الامتناع عن تناول البيض في حالتين، وهي:

اضافة اعلان



- نزلات البرد والحمى:

اذا كان الشخص يشعر بالضعف الشديد بعد الإصابة بنزلة البرد، فمن الأفضل الامتناع عن تناول البيض، فعند ارتفاع درجة حرارة الجسم، تضعف وظيفة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي تناول البيض في هذه الحالة إلى زيادة العبء على الهضم، ونظرًا لنسبة البروتين المرتفعة في البيض، سيتم إطلاق كمية كبيرة من الحرارة أثناء تحلله مما سيزيد من درجة حرارة الجسم ويزيد من تفاقم مسار المرض.



- التهاب المعدة والأمعاء:

اضطرابات الجهاز الهضمي شائعة لدى الكثير من الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، وبما أن البيض غذاء عالي البروتين، فعادة ما يستغرق هضمه وقتًا طويلاً ما يزيد الالتهاب سوءًا. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي خفض عدد البيض المستهلك.



إليك طرق تساعد على إصلاح بطانة المعدة التالفة والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ومنها:

- تناول الزيت:

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز الهضمي من حامض المعدة والانتفاخ وعدم الراحة في المعدة وفي بعض الحالات يصبح الارتداد المعدي والقيء جزءا من حياتهم اليومية، ومن أجل تحسين عمل المعدة والأمعاء، أضف القليل من الزيت النباتي إلى الطعام. ويستخدم سكان قرية باما الصينية نوعًا خاصًا من الزيت، يتم الحصول عليه أثناء العصر البارد لبذور القنب. هذا الزيت قادر على تنظيم وظيفة الجهاز الهضمي والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

والزيت غني بأحماض اللينولينيك واللينوليك، والتي تعمل بشكل فعال على إصلاح الغشاء المخاطي المعدي التالف وحمايته من الأضرار اللاحقة الناجمة عن التهاب المعدة والقرحة وأمراض المعدة الأخرى.



- اتبع نظام غذائي خاص:

حاول تناول المزيد من الأطعمة الدافئة والخفيفة والنباتية كل يوم، حيث تلعب هذه الأطعمة دورًا في حماية بطانة المعدة والتخفيف من حدة أمراض الجهاز الهضمي. في الوقت نفسه، تجنب الأطعمة شديدة الصلابة واللزجة، وكذلك الأطعمة المقلية، لأنها تستغرق وقتًا طويلاً للهضم مما قد يؤدي إلى تفاقم التهاب المعدة والأمعاء.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





