الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

المنخفض القبرصي يبدأ بالتأثير على المملكة

محافظ العاصمة : هناك اختراقات قانونية ونحن بالمرصاد

ايعاز من وزير الداخلية لتطبيق أوامر الدفاع

الامن يحذر السائقين على الطريق الصحراوي

وفاة الشيخ علي الحلبي في مستشفى الامير حمزة بعد اصابته بكورونا

التربية توضح حول موعد امتحان التوجيهي التكميلي

المصفاة: لا إعلانات جديدة للوظائف.. والشركة ستلاحق مطلقي الشائعات قانونياً

لجنة الأوبئة توضــح للوكيل حول الإجراءات القادمة بسبب كورونا

حمى ارتفاع الأسعار تطال الخضار وجهات معنية توضح الأسباب - فيديو

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا




الأحد، 15-11-2020 02:18 م

رغم فوائده الكثيرة.. لا تتناول البيض في هذه الحالة!

5c8f3da69b7f8


الوكيل الاخباري - على الرغم من احتواء البيض على مغذيات وفوائد كثيرة فعلى بعض الأشخاص تجنب تناوله، وأشار تطبيق صيني إلى أنه على الشخص الامتناع عن تناول البيض في حالتين، وهي:

اضافة اعلان

- نزلات البرد والحمى:
اذا كان الشخص يشعر بالضعف الشديد بعد الإصابة بنزلة البرد، فمن الأفضل الامتناع عن تناول البيض، فعند ارتفاع درجة حرارة الجسم، تضعف وظيفة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي تناول البيض في هذه الحالة إلى زيادة العبء على الهضم، ونظرًا لنسبة البروتين المرتفعة في البيض، سيتم إطلاق كمية كبيرة من الحرارة أثناء تحلله مما سيزيد من درجة حرارة الجسم ويزيد من تفاقم مسار المرض.


- التهاب المعدة والأمعاء:
اضطرابات الجهاز الهضمي شائعة لدى الكثير من الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، وبما أن البيض غذاء عالي البروتين، فعادة ما يستغرق هضمه وقتًا طويلاً ما يزيد الالتهاب سوءًا. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي خفض عدد البيض المستهلك.


إليك طرق تساعد على إصلاح بطانة المعدة التالفة والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ومنها:

 

- تناول الزيت:
غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز الهضمي من حامض المعدة والانتفاخ وعدم الراحة في المعدة وفي بعض الحالات يصبح الارتداد المعدي والقيء جزءا من حياتهم اليومية، ومن أجل تحسين عمل المعدة والأمعاء، أضف القليل من الزيت النباتي إلى الطعام. ويستخدم سكان قرية باما الصينية نوعًا خاصًا من الزيت، يتم الحصول عليه أثناء العصر البارد لبذور القنب. هذا الزيت قادر على تنظيم وظيفة الجهاز الهضمي والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
والزيت غني بأحماض اللينولينيك واللينوليك، والتي تعمل بشكل فعال على إصلاح الغشاء المخاطي المعدي التالف وحمايته من الأضرار اللاحقة الناجمة عن التهاب المعدة والقرحة وأمراض المعدة الأخرى.


- اتبع نظام غذائي خاص:
حاول تناول المزيد من الأطعمة الدافئة والخفيفة والنباتية كل يوم، حيث تلعب هذه الأطعمة دورًا في حماية بطانة المعدة والتخفيف من حدة أمراض الجهاز الهضمي. في الوقت نفسه، تجنب الأطعمة شديدة الصلابة واللزجة، وكذلك الأطعمة المقلية، لأنها تستغرق وقتًا طويلاً للهضم مما قد يؤدي إلى تفاقم التهاب المعدة والأمعاء.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1603636561_11

10 زيوت طبيعية تساعد في علاج الشخير

ما-هي-فوائد-وأضرار-التونة

فوائد سمك التونة على صحة الجسم

tbl_articles_article_14351_996d98294e7-fcd4-4062-a043-677335f9e7d3

أسباب مختلفة تؤدي لانتفاخ البطن المفاجئ.. تعرف عليها

أين_يوجد_الزنك_في_الطعام

فوائد حبوب الزنك على صحة الجسم والمناعة

أنواع-المشويات-الشهية-على-الفحم

أيهما أفضل لصحة الإنسان.. اللحم أم الدجاج؟

tbl_articles_article_20948_68609bd8071-857f-4ccb-864d-a6d8a8c607dc

قرحة المعدة.. أسبابها وأعراضها

أخبار متعلقة
علاجات-بسيطة-لتخفيف-حموضة-المعدة

علاج منزلي بسيط لحرقة المعدة

blg-post_5ea4ad3389c0f

أنواع الزيوت الهامة للمحافظة على صحة مرضى السكري

صوره_علاج_الصداع_في_i

علامات هامة تدل على تراكم السموم في الجسم

17-10-20-865880157

احذر.. ستة أنواع من البيض أسوأ من السم

binge-eating

12 عادة يومية تؤثر على زيادة الوزن بشكل كبير

920201102832417958374

تحذير من تناول الحلويات عند الشعور بالتوتر