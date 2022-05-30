زائر الصيف الثقيل .. 16 نصيحة لتفادي التسمم الغذائي

الوكيل الإخباري - يكثر الحديث عادة عن التسمم الغذائي في فصل الصيف، حيث تزداد درجات الحرارة والرطوبة، وتتضاعف نسبة احتمالية تعرض الأغذية الطازجة أو المحفوظة للتلف، ولا شكّ أن ذوي المناعة الضعيفة كالأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، وغيرهم معرّضون أكثر من سواهم إلى خطر التسمم بالغذاء، غير أن كل واحد منا مهدّد بذلك في حال لم يتّبع الإرشادات الوقائية اللازمة عند تناول الأطعمة.

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وحدد مسؤولون ومختصون 16 نصيحة لتجنب التسمم الغذائي، أبرزها: تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومحلات بيع اللحوم والحلويات والألبان وغيرها من الأطعمة الطازجة، وذلك لضمان استيفائها المعايير الصحية اللازمة، إلى جانب تجنب تناول الأطعمة المكشوفة، و حفظ الأغذية في درجات حرارة مناسبة، و قراءة البطاقة الغذائية بشكل دقيق ومعرفة تاريخ الصلاحية والمكونات.



وأشاروا إلى ضرورة شراء الغذاء من منشآت مرخصة ومعتمدة من الجهات المعنية، وعدم شراء كميات زائدة عن حاجة الاستهلاك لتجنب انتهاء صلاحية الغذاء، مشددين على أهمية غسل الخضروات قبل تناولها جيداً، وتجنب تناول اللحوم والأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيداً، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الأغذية وأثناء تحضير الطعام، والحرص على تنظيف الأسطح والأواني في المطبخ باستمرار، وكذلك استخدام ألواح تقطيع وأدوات مختلفة للخضراوات واللحوم، والتخلص فوراً من الطعام عند الشك في سلامة إجراءات الإعداد أو التخزين، والإبلاغ عن المخالفات الغذائية لاتخاذ الإجراء الفوري والرادع بحق المتجاوزين، وتجنب شراء أي عبوات أغذية منتفخة أو مثقوبة أو التي عليها صدأ، والاحتفاظ بالأطعمة النيئة منفصلة عن الأطعمة الجاهزة عند التسوق.





وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، اهتمام و حرص الدائرة على إحكام الرقابة على الصحة العامة، وتعتمد الدائرة خطة سنوية للرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية ترتكز على مبدأ تحليل المخاطر الغذائية، والتي تتبنى تركيز عمليات التفتيش فيها على المنشآت الغذائية عالية الخطورة الأقل التزاماً، كما صممت الدائرة نظام رقيب للتفتيش الذكي وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان تغطية شاملة وبكفاءة وفعالية.



وقال: يعمل فريق مؤهل بمجال التفتيش والرقابة الغذائية وفق أفضل الدورات العلمية بمجال سلامة الغذاء، وهو مزود بأجهزة القياس اللازمة لإتمام عمليات التفتيش والتحقق من سلامة الأغذية بالمنشآت والأسواق، إضافة إلى عمل مختبر الأغذية، الذي يضم أحدث تكنولوجيا التحليل والقياس لضمان سلامة الغذاء للمستهلك ومطابقة الأصناف الغذائية للمواصفات واللوائح المعتمدة بالدولة.



نصائح وقائية:

01 تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومحلات بيع المنتجات الغذائية

02 تجنب تناول الأطعمة المكشوفة

03 حفظ الأغذية في درجات الحرارة المناسبة



04 قراءة البطاقة الغذائية بشكل دقيق ومعرفة تاريخ الصلاحية والمكونات

05 شراء الغذاء من منشآت مرخصة ومعتمدة من الجهات المعنية

06 عدم شراء اطعمة زائدة عن الحاجة لتجنب انتهاء الصلاحية



07 تجنب شراء أي عبوات أغذية منتفخة أو مثقوبة أو التي عليها صدأ

08 أهمية غسل الخضروات جيداً قبل تناولها

09 تجنب تناول اللحوم والأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيداً



10 ضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الأغذية

11 الحرص على تنظيف الأسطح والأواني في المطبخ باستمرار

12 استخدام ألواح تقطيع وأدوات مختلفة للخضراوات واللحوم



13 الاحتفاظ بالأطعمة النيئة منفصلة عن الأطعمة الجاهزة عند التسوق

14 التخلص فوراً من الطعام عند الشك في سلامة الإعداد أو التخزين



15 الإبلاغ عن المخالفات الغذائية لاتخاذ إجراء بحق المتجاوزين

16 الإسراع بنقل المشتريات الغذائية إلى المنزل لتجنّب تلفها

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