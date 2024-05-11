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السبت، 11-05-2024 09:35 ص

زيادة التستوستيرون لدى المسنين ترتبط بالرجفان الأذيني

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الوكيل الإخباري - وجدت نتائج دراسة حديثة أنه بين الرجال الأكبر سناً، ترتبط المستويات الأعلى من هرمون التستوستيرون بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

والرجفان الأذيني اضطراب شائع ومثير للمشاكل في نظم القلب، ويحدث عندما تنبض الغرف العلوية للقلب بشكل غير منتظم، وهو النوع الأكثر شيوعاً من عدم انتظام ضربات القلب.

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وبحسب "مديكال نيوز توداي"، تكمن خطورة هذه الحالة في أنها تزيد من خطر جلطات الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية.
وفي هذه الدراسة، فحص فريق البحث من مركز بروفيدنس سانت جون الصحي بسانتا مونيكا، كيفية تأثير مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الأكبر سناً على خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.


واستخدم الباحثون بيانات 4570 مشاركاً من الرجال الأصحاء، أعمارهم أكثر من 70 عاماً.


وعلى مدى 4 سنوات ونصف من المتابعة، تبين أن الرجال الذين لديهم تركيزات أعلى من هرمون التستوستيرون يتضاعف تقريباً لديهم خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.


وفي إشارة إلى تأثير العلاج بهرمون التوستيسترون قال الباحثون: "مع التقدم في العمر، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون، بدءاً من سن الثلاثين، هناك انخفاض بنسبة 1% في مستويات الهرمون سنوياً".

 

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