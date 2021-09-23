الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

بحث التعاون الأردني البولندي بمجالات الطاقة المتجددة والمدن الذكية

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى

أسعار الذهب الخميس 23/9/2021

وفيات الخميس 23/9/2021

التربية لـ برنامج الوكيل : معلمون مناوبون لمراقبة طلبة المدارس

الصحة تكشف شرط اخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل الموعد المحدد

العميد الصعوب : تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال ضروري

شقيق ماجدة الرومي يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة

نجوى كرم في جرش يشعل تويتر اليوم

موقع إلكتروني لعرض منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

الخميس، 23-09-2021 10:44 ص

زيادة مدة الوقوف يوميا تقي من الأمراض المزمنة

Tips


الوكيل الإخباري - لاحظ باحثون ضمن دراسة فنلندية مشتركة أن الوقوف يساعد على تجنب الأمراض المزمنة، كما أنه مرتبط بحساسية أفضل على الإنسولين.

اضافة اعلان

 

وبحسب التقرير الذي أورده موقع «غود نيوز نتوورك»، فإن زيادة فترة الوقوف اليومية تساعد في الوقاية من الأمراض.

وقام الباحثون في دراسة أجراها كل من مركز «PET» بجامعة توركو ومؤسسة «UKK» بدراسة الارتباطات بين مقاومة الإنسولين والسلوك الخامل، والنشاط الجسدي واللياقة البدنية لدى البالغين غير الناشطين في سن العمل المعرضين لخطورة زائدة في الإصابة بالنوع الثاني من السكري وأمراض الأوعية القلبية الوعائية، ولاحظ الباحثون في الدراسة أن الوقوف يرتبط بحساسية أفضل على الإنسولين بمعزل عن كمية النشاط الجسدي اليومي أو فترة الجلوس، ومستوى اللياقة البدنية أو الوزن الزائد.


وأشار تارو غارثويت من الجامعة إلى أن مثل هذا الارتباط لم يظهر من قبل والنتائج تشجع على استبدال جزء من فترة الجلوس اليومية بالوقوف، سيما إذا كان لا يمكن تلبية توصيات النشاط الجسدي.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
AdobeStock_292971028-scaled-1210x700

هل تخاف على صوتك؟.. تعرّف على أسباب فقدان الصوت المفاجئ

green-tea-weight-loss-FTR

ماذا يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر كل يوم؟

614c1c304c59b736fb612979

ما سبب عدم إقبال البعض على الملفوف؟

نعنع

مشروب مثالي لتقوية الجهاز العصبي

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: تلّوث الهواء يسهم بوفاة 7 ملايين شخص سنويًا

أسباب-التفكك-الأسري-2

أسباب التفكك الأسري وخطورته على الاطفال

أخبار متعلقة
رئيسية الوقوف والنشاط البدني وتأثيره على حساسية الانسولين

العلاقة بين الوقوف وحساسية الأنسولين

English-Breakfast-at-Blighty-in-London

ما هي أفضل مواعيد الأكل في اليوم؟

1087130

طعام شائع يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري