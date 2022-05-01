زيت الزيتون.. قيمة غذائية لا تثمن

الوكيل الإخباري - ينتج زيت الزيتون من عصر أو ضغط ثمار شجرة الزيتون، التي تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ ويستعمل في الطبخ والصيدلة والطب، وفي إشعال المواقد الزيتية وفي الصّابون. ويستعمل بكثرة لكونه غذاء صحياً غنياً بالدّهون المفيدة والفيتامينات. وتعتبر %85 من الدهون الموجودة فيه صديقة للقلب، كما تساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم.



ويعتبر زيت الزيتون مضاد أكسدة قوي المفعول ومفيداً للأوعية والشرايين لغناه بمتعدد الفينولات المساعد على تخفيض ضغط الدم. ويخفض تناول زيت الزيتون بانتظام من مخاطر الإصابة بالسرطان والجلطات.

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ومن جهة ثانية، يعتبر مضاداً للجراثيم ومفيداً لصحة الجهاز الهضمي ذات خصائص واقية للجهاز العصبي. ويساعد زيت الزيتون في خفض الوزن والتخفيف من والألم لوجود مركب الألوكانثال الذي أظهر فعاليته المضادة للالتهابات. وله فوائد عدة في محاربة الاكتئاب وعلى العظام والبشرة والشعر.



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