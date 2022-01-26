زيت السمك للوقاية من أمراض عديدة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة يكتيرينا ميخائيلينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن زيت السمك مفيد للعيون ويعزز منظومة مناعة الجسم.

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وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى التغيرات التي تحصل في الجسم نتيجة تناول زيت السمك الغني بفيتامين A وفيتامين D وكذلك بأحماض أوميغا-3 الدهنية.



وتقول، "فيتامين A ضروري لنضارة البشرة، ويعزز منظومة المناعة وصحة العيون. ونقص فيتامين D يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي للبوتاسيوم والفوسفور في العظام، ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بهشاشة العظام".



ووفقا لها، أفضل مصدر للحصول على زيت السمك هي أسماك الرنجة والهلبوت والماكريل والسلمون والتونة وسمك القد.



وتقول، "إن كمية فيتامين A و D في زيت كبد أسماك القد عالية جدا، بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا الزيت على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. ولكن بالنظر إلى احتوائه على سعرات حرارية عالية، ينصح بعدم الإفراط بتناوله".

روسيا اليوم