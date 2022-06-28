الوكيل الإخباري - العناية ببشرة الطفل من الأمور الحساسة والتي يجب الحذر عند اختيار الوسائل اللازمة لها، ومن هنا سنقدم لكم فوائد زيت جوز الهند للعناية ببشرة الطفل.

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أهم فوائد زيت جوز الهند لبشرة الأطفال:



1- تدليك الجسم

إن تدليك الجسم الجيد للرضيع يهدئ من بكائه وانفعاله، خاصةً عندما يكون صعب الإرضاء، والأهم من ذلك أنه يساعدهم على النوم، ويعد استخدام زيت جوز الهند للتدليك خياراً جيداً لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويتم امتصاصه بسهولة في الجلد، فقط يجب التأكد من استخدام زيت جوز الهند النقي عالي الجودة.

ويساعد تدليك الجسم للأطفال الآباء كذلك على أن يصبحوا أكثر ثقة في فهم احتياجات أطفالهم، كما أن له العديد من الفوائد الجسدية، مثل تخفيف المغص إلى تعزيز النوم بشكل أفضل وتقوية جهاز المناعة.



2- علاج الأكزيما

الأكزيما هي حالة جلدية يصبح فيها الجلد جافاً جداً ومثيراً للحكة، وهي شائعة الظهور لدى الرضع، وتختفي عادة مع نمو الطفل، ويساهم استخدام زيت جوز الهند لأكزيما الأطفال في تهدئة الجفاف ويمنحهم الراحة التي يحتاجونها.

لذا ينصح بتدليك الطفل بزيت جوز الهند قبل الاستحمام أو بعده، وكذلك قبل النوم، ليحصل جسمه على الرطوبة الكافية، وكذلك لأن زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، تجعل الأكزيما تتناقص مع الاستخدام المنتظم.



3- علاج طفح الحفاضات



يعاني معظم الأطفال من طفح الحفاض بسبب الرطوبة الناتجة عن التبول، وكذلك بسبب سوء جودة الحفاضات، ولكن تساعد الخصائص المرطبة والمضادة للفطريات لزيت جوز الهند على منع حدوث وانتشار طفح الحفاضات، كما أنه يعتبر علاجاً فعالاً لداء المبيضات الذي يتسبب في الإصابة بالالتهابات الفطرية، حيث يعمل كحاجز بين الحفاض المتسخ والجلد المصاب، لذا يُنصح بوضع طبقة من الزيت على منطقة حفاض الطفل في كل مرة تقومين بتغييره، مع التدليك برفق على الفخذ وفي ثنايا الجلد.



4- ترطيب البشرة



زيت جوز الهند غني بالفيتامينات والدهون الصحية، والبروتينات المفيدة لصحة البشرة، ويعمل كمرطب طبيعي لبشرة الطفل، وتكون بشرة طفلك أكثر حساسية لأنها جديدة ورقيقة، وتنتج عدداً أقل من زيوت الترطيب الطبيعية، وتعمل الكريمات والمستحضرات على ترطيب الطبقة العليا من الجلد فقط، بينما أظهرت بعض الدراسات أن استخدام زيت جوز الهند يعمل على ترطيب البشرة بعمق، ويساعد في تقليل معدل فقدان الماء من البشرة، خاصةً شديدة الجفاف.

لذا ننصح بوضع القليل من الزيت على بشرة الطفل الجافة مع التدليك حتى يتم امتصاصه تماماً، ويمكن تركه حتى يستحم الطفل، ولكن يجب استشارة الطبيب أولاً.

تاجك