زيت خارق لعلاج آلام التسنين عند الأطفال

الوكيل الإخباري _ يستخدم زيت جوز الهند في العلاج سواء في التدليك والمساج، أو علاج مشاكل الجلد والبشرة، لكن ما لا تعرفينه هو أنه يستخدم لعلاج آلام التسنين عند الأطفال.



تتركز فوائده في أنه يستخدم لعلاج آلام التسنين حيث يمكن للأم أن تقوم بمزج القليل من مسحوق القرنفل مع زيت جوز الهند. بعد أن تحصل الأم على معجون متجانس يشبه الكريم، يمكن أن تحفظه في الثلاجة، ثم تفرك به لثة الطفل. وسوف تلاحظ الأم أنه توقف عن البكاء وأنه قد إستغرق في النوم.

فوائد القرنفل أو المسمار وزيت جوز الهند:

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– يحتوي كل منهما على مواد مسكنة للألم وملطفة.



– تنشيط الدورة الدموية وتقليل من حدّة الألم.

ويمكن للأم تدليك بطن الطفل في حال معاناته من المغص الذي يستمر في الأشهر الأولى لساعات.



-يعالج بشرة الأطفال الحساسة، حيث يستخدم في علاج ما يعرف بطاقية المهد، وإلتهاب الجلد، والطفح الجلدي.



المصدر : الامارات نيوز