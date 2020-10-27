سبب غياب الفنانة منى زكي عن مهرجان الجونة يثير الجدل!

الوكيل الاخباري - غياب الفنانة المصرية منى زكي عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي رغم ظهورها في المطار وسفرها إلى المدينة أثار الجدل بين الجمهور الذي تساءل عن السر في ذلك، حيث لم تظهر الفنانة منى زكي حتى الآن في أي من فعاليات مهرجان الجونة، ابتداء من ليلة الافتتاح، وانتهاء بكل ندواته وفعالياته خلال أيامه الثلاثة الماضية.

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ورغم ظهور الفنانة منى زكي في المطار، في مقطع فيديو مع الإعلامية بوسي شلبي، التي سألتها: "جاهزة للمهرجان، فردت منى: "أيوة.. ومعايا الفستان" وأشارت إلى الحقيبة الكبيرة التي تحملها.



حيث علمت مصادر أن سر غيابها يكمن في أن منى زكي ترغب في الظهور في حفل الختام فقط، دون الافتتاح والفعاليات، خاصة أنه من المنتظر تكريمها في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعقد كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والذي سوف تمنح فيه جائزة فاتن حمامة للتميز.



وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.



يذكر أن الفنانة منى زكي عادت إلى السينما مرة أخرى بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات منذ تقديمها فيلم "أسوار القمر"، حيث يعرض لها خلال الأيام المقبلة فيلم "الصندوق الأسود".

لها

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