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السبت، 03-09-2022 11:20 ص

سبع علامات تشير إلى مشكلات صحية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن فقدان الوزن بسرعة قد يشير إلى الإصابة بالسرطان.

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وتشير الخبيرة إلى أن فقدان الوزن السريع، قد يشير إلى وجود مشكلات صحية خطيرة.

 

ووفقا لها، قد تشير سرعة فقدان الوزن، إلى الإصابة بمرض السل، أو السرطان، أو التسمم الدرقي. لذلك يجب فورا استشارة الطبيب. وفقدان الشهية والشعور بالغثيان يشير إلى التسمم الجهازي، وهذا يتطاب أيضا استشارة الطبيب.


وتشير الخبيرة، إلى أن سرعة زيادة الوزن يؤدي إلى أمراض عديدة، ناجمة عن الإفراط بالتغذية، وهذا أيضا يشكل خطورة على الحياة.


وتضيف موضحة، زيادة الوزن والشعور الدائم بالعطش، قد يشير إلى مرض السكري. وزيادة الوزن بسرعة مصحوبة بتنمل الساقين، قد تشير إلى ضيق مزمن في الشرايين، والتغير المفاجئ في السلوك أو فقدان الوعي، قد يشير إلى التصلب المتعدد أو ورم في الدماغ.


وتقول، "من الضروري إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لشرايين الأطراف، لأنه يمكن أن يكشف عن مرض خطير لدى المدخنين - التهاب بطانة الشريان. المقصود هنا تضيق مزمن للشرايين على خلفية التدخين المستمر".

 

روسيا اليوم 

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