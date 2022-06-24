الجمعة 24-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اكتشاف فيروس خطير في لندن وإعلان حالة الطوارئ

غوتيريش يدعو إلى تمويل مستدام للأنروا

الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها اليوم

طائرة مساعدات إماراتية لمتضرري زلزال أفغانستان

10 إصابات بانفجار في الصين

بحث تعزيز العلاقات بين الأردن وسلوفاكيا

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون للسيطرة على الأسلحة

إنتاج بطارية لسيارة كهربائية تكفي لرحلة 1000 كيلومتر في الصين

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين

الجمعة، 24-06-2022 11:12 ص

سرطان الجلد.. هذه العلامة دليلك للكشف المبكر

سرطان


الوكيل الإخباري - من الممكن أن يكون الاكتشاف المبكر لمرض السرطان، منقذ للحياة بشكل حقيقي، لأن ذلك يعني الحصول على العلاج الذي تحتاجه بشكل أسرع.

اضافة اعلان

 

فكثير من الناس مثلاً ليسوا على دراية بالشكل الذي يمكن أن يبدو عليه سرطان الجلد، وعلامات التحذير التي يجب الانتباه إليها.


وهناك أشكال مختلفة من سرطان الجلد وتنصف بشكل عام ضمن أورام غير ميلانينية وأورام ميلانينية.


وأكثر علامات سرطان الجلد شيوعا هي ظهور شامة جديدة أو تغير في الشامات الموجودة أصلاً.


ويوصي معظم الخبراء باستخدام قاعدة (ABCDE) البسيطة للبحث عن أعراض سرطان الجلد الميلانيني، والذي يمكن أن يظهر في أي مكان على الجسم.


وتقوم القاعدة على مراقبة شكل التصبغ الظاهر على الجلد، ففي حال وجود سرطان يكون التصبغ منقسم إلى قسمين غير متماثلين وغير منتظمين.
كما أن الأورام الميلانينية غالباً مايكون لها حواف مسننة، وتكون مزيجاً من لونين أو أكثر، وغالبا ما يزيد قطرها عن 6 مم.


أما العلامة الأولى لسرطان الجلد غير الميلانيني هي عادة ظهور كتلة أو بقعة متغيرة اللون على الجلد، تتطور ببطء على مدى أشهر أو في بعض الأحيان سنوات.


وهناك شكل آخر من أشكال سرطان الجلد غير الميلانيني هو سرطان الخلايا الحرشفية، التي توجد بشكل أساسي في الوجه والعنق وفروة الرأس الصلعاء والذراعين وظهر اليدين والساقين.


ووجدت دراسة سابقة، أن الأشخاص الذين يعانون من الحكة العامة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان (بما في ذلك الجلد) من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.


ويمكن علاج سرطان الجلد بنجاح عند اكتشافه مبكرا، من خلال الجراحة لإزالته من المنطقة المصابة.

وعادة ما تكون الجراحة التي يتم إجراؤها بسيطة ويتم إجراؤها تحت التخدير الموضعي.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ليمون

خمسة أسباب هامة تجعلك تشرب عصير الليمون

ض

6 عادات صحية تحميك أثناء الصيف

1570531809252181800

4 عادات للشرب تعمل على تسريع شيخوخة الجسم

tbl_articles_article_24418_7147a32c61a-cc8b-440a-9bd0-879e5c6c70bf

أهمية الشوفان للأطفال

أفضل_نظام_غذائي_لتخفيف_الوزن

حمية غذائية لتخفيف الوزن بسرعة للنساء

127-102954-stomach-germs-causes-symptoms-treatment-2

ماذا تعرفين عن الجرثومة المتسللة إلى المعدة؟

أخبار متعلقة
ماكوبلاستي-الروبوتية-1

دراسة: الجراحة الروبوتية تقلل من مخاطر عمليات استبدال مفصل الورك

ج

لا تتجاهلها.. علامات على الوجه مؤشر لمرض السرطان

ششش

باحثون يصممون إنزيما يقتل نوعا صعبا من السرطان

3b0d92d1-d562-4713-9ab9-73c2d9c03d35

مشروب المتة.. طعم لذيذ وفوائد لا تحصى

ص

الكشف عن سبب زيادة الشعور بالصداع في الصيف

سم

ما العلاقة بين تناول السمك وسرطان الجلد؟