سرطان الكلى عند الأطفال

الوكيل الإخباري - ورم ويلمز هو عبارة عن ورم سرطاني يصيب خلايا الكلية، وهو من أكثر الأورام التي تصيب الكلية انتشاراً عند الأطفال، خصوصا بين 3 إلى 4 أعوام ويصبح أقل شيوعًا بعد عمر 5 أعوام. ويحدث غالبا في إحدى الكليتين، وقد يصيب الكليتين في الوقت نفسه.



ولا يتسبب ورم ويلمز دائمًا في ظهور علامات وأعراض، وقد يظهر الأطفال المصابون بورم ويلمز في صحة جيدة أو قد يعانون مما يلي:



- تورم بالبطن.

- تكتل بمنطقة البطن يمكن الشعور به.

- ألم في البطن.

- الحمى.

- ظهور دم في البول.



* أسباب ورم ويلمز

سبب السرطان غير واضح حتى اليوم، ويعرف الأطباء أن السرطان يبدأ عندما تتعرض الخلايا لاضطرابات في الحمض النووي الخاص بها، وتسمح الاضطرابات للخلايا بالنمو والانقسام بصورة غير مسيطر عليها وتظل حية عند موت الخلايا الأخرى، وتُشكل الخلايا المتراكمة ورمًا، وهذا ما يحدث في خلايا الكلى مكونة ورم ويلمز، وفي حالات قليلة، تنتقل الاضطرابات في الحمض النووي التي تؤدي إلى ورم ويلمز من الآباء إلى الأطفال. وفي أغلب الحالات لا يوجد ارتباط معروف بين الآباء والأطفال قد يؤدي إلى حدوث السرطان.



وتتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر ورم ويلمز ما يلي:

- كون الطفل من ذوي البشرة السوداء.

- وجود تاريخ عائليّ لورم ويلمز.

- يحدث ورم ويلمز بشكل أكثر تكرارًا في الأطفال الذين يعانون من مشكلات معينة عند الولادة، مثل انعدام القزحية والإحليل التحتاني.

- يمكن أن يحدث ورم ويلمز كجزء من متلازمات نادرة، مثل متلازمة واجر، متلازمة دينس دراش ومتلازمة بكويث ويدمان.



وسيحدد الطبيب مرحلة السرطان لدى طفلك وهو ما يساعد على تحديد خيارات العلاج. في ما يلي مراحل ورم ويلمز:



- المرحلة الأولى : ينشأ السرطان في الكلى فحسب ويمكن استئصاله بالكامل بشكل عام من خلال الجراحة.

- المرحلة الثانية: ينتشر السرطان إلى الأنسجة والهياكل بالقرب من الكلى المصابة مثل الدهون أو الأوعية الدموية لكن ما زال بالإمكان استئصاله بشكل كامل عبر الجراحة.

- المرحلة الثالثة: ينتشر السرطان خارج منطقة الكلى إلى الغدد الليمفاوية القريبة أو الهياكل الأخرى داخل البطن وقد لا يمكن استئصاله بشكل كامل عبر الجراحة.

- المرحلة الرابعة: ينتشر السرطان إلى هياكل بعيدة مثل الرئتين أو الكبد أو العظام أو الدماغ.

- المرحلة الخامسة: توجد خلايا السرطان في الكليتين.



* علاج ورم ويلمز (سرطان الخلايا الكلوية)

قد تختلف طرق العلاج حسب مرحلة السرطان. ونظرًا لندرة هذا النوع من السرطان يوصي الطبيب بالحصول على العلاج في أحد مراكز علاج سرطان الأطفال ذات الخبرة في علاج هذا النوع من السرطان.



أولا: جراحة استئصال الكلى بأكملها أو جزء منها

يبدأ علاج ورم ويلمز عادةً بإجراء جراحة لاستئصال الكلى بأكملها أو جزء منها، وتُستخدم الجراحة كذلك لتأكيد التشخيص، إذ يتم إرسال النسيج المستأصل أثناء الجراحة إلى المختبر لتحديد ما إذا كان سرطانيًا أو لا.



ثانيا: العلاج الكيميائي

يستخدم العلاج الكيميائي أدوية قوية لقتل خلايا السرطان عبر الجسم، ويتضمن العلاج الكيميائي عادةً تركيبة من الأدوية التي تعمل معًا لقتل خلايا السرطان، ويمكن إعطاء العلاج الكيميائي عبر الوريد أو تناوله على شكل أقراص. وتعتمد الآثار الجانبية التي يعاني منها طفلك على الأدوية التي يتناولها، وتتضمن الآثار الجانبية الشائعة الغثيان والقيء وفقدان الشهية وفقدان الشعر وحالات العدوى المتكررة. اسأل طبيب طفلك عن الآثار الجانبية التي قد تظهر أثناء العلاج وإذا كان هناك أي مضاعفات محتملة طويلة الأمد.



ثالثا: العلاج الإشعاعي

يستخدم العلاج الإشعاعي أشعة عالية الطاقة، مثل الأشعة السينية، للقضاء على الخلايا السرطانية. وأثناء العلاج الإشعاعي، يتم وضع طفلك على طاولة ويتحرك جهاز كبير حول طفلك ويقوم بتوجيه الإشعاع ذي الطاقة نحو السرطان بدقة متناهية. تتضمن الآثار الجانبية المحتملة الغثيان والإسهال والتعب وتهيج الجلد الذي يشبه حروق الشمس.

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المصدر - صحتك