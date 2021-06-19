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السبت، 19-06-2021 12:51 م

سلامة الأطفال في حمامات وأحواض السباحة

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الوكيل الإخباري - لا تقتصر مخاطر غرق الأطفال على المسابح فقط، فسلامة المياه في الحمام مهمة أيضًا، والأشياء التي قد لا تفكر فيها، مثل برك التجميع وخنادق الصرف ومناطق الجريان السطحي في منطقتك، يمكن أن تكون خطرة.

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اهم الطرق لسلامة الاطفال من الغرق :

 

- أحط حمام السباحة لديك بسياج طوله 1,2 متر (4 أقدام) على الأقل، وإذا كان السياج من الألواح الخشبية فاحرص على ألا تكون الفجوة بينها أوسع من 10,2 سم حتى لا ينحشر الأطفال عبرها، وتجنّب السياج الشبيه بالسلاسل الذي يسهل على الأطفال تسلقه، وركب بوابات ذاتية الإغلاق وذاتية القفل مع إبقاء الأقفال بعيداً عن متناول الأطفال.

- إذا كان منزلك جزءًا من المساحة المحيطة بحمام السباحة فاحرص على حماية أي أبواب مؤدية إلى منطقة حمام السباحة بإنذار. وأضف إنذاراً لحمام السباحة تحت الماء، والذي يطلق الإنذار عند وقوع أي شيء داخل المياه، وتأكد من أنك تستطيع سماع الإنذار وأنت داخل المنزل.

- استخدم غطاء أمان صلباً يعمل بطريقة آلية لحجب المنفذ إلى حمام السباحة في فترات عدم استخدام الحمام، وأحكم تغطية حوض الاستحمام الساخن،  ويجب عليك إفراغ حمام السباحة المطاطي بعد كل استخدام، ولا تدع المياه تتجمع على سطح غطاء حمام السباحة أو حوض الاستحمام الساخن، وقم بإزالة أي درجات أو سلالم في حمام السباحة تكون فوق سطح الأرض أو أغلق عليها وراء السياج.

- علم الأطفال السباحة في الخامسة، ولكن عليك أن تدرك أن دروس السباحة ليست بالضرورة وقاية لطفلك من الغرق. ولا تدع ألعاب حمام السباحة في المياه، حتى لا يسقط الطفل داخل المياه وهو يحاول استرجاع لعبة ما.

- لا تدع أطفالك أبداً من دون إشراف قرب حمام السباحة أو حوض الاستحمام الساخن، وخلال التجمعات يمكن أن يتناوب البالغون الذين يعلمون كيفية السباحة دور الحارس، حافظ على سلامة أطفالك بألا تعتمد على الألعاب المملوءة بالهواء أو ألعاب "الفوم" مثل عوامات الذراع أو العوامات الشريطية أو العوامات الدائرية.

- لا تسمح لأطفالك باللعب قرب مصارف المياه أو الجلوس عليها، إذ يمكن أن تنحشر أجزاء من الجسم أو الشعر عن طريق السحب القوي، واستخدم أغطية المصارف وفكر في تركيب مصارف عدة للحد من قوة السحب.

- احتفظ بعوامة إنقاذ مثبت بها حبل إلى جانب حمام السباحة، واحرص دائماً على توفر هاتف في منطقة حمام السباحة.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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