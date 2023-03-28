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الثلاثاء، 28-03-2023 09:27 ص

سلوك يقلل خطر ارتفاع ضغط الدم

أهم-المعلومات-ارتفاع-ضغط-الدم-الطفيف


الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة أن مستويات اللياقة التنفسية العالية تقلل جزئياً من خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب لدى مرضى ضغط الدم المرتفع.

وتمتاز الدراسة التي أجريت في جامعة "إيسترن فنلندا" بطول فترة المتابعة والتي استمرت 29 عاماً، ودقة قياسات ضغط الدم ومستوى اللياقة، والعوامل الأخرى المؤثرة مثل الكولسترول، والتدخين، وحالة الشريان التاجي، والسكري، واستخدام الأدوية، والحالة الاجتماعية.

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ووفق موقع "سيانس دايلي"، وجد البحث زيادة في خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39% لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم. لكن النسبة كانت أعلى بـ 55% لدى من لديهم ارتفاع في الضغط ومستوى لياقة بدنية منخفض.
وقال الدكتور جاري لاوكانين المشرف على الدراسة: "كلا من ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات اللياقة البدنية كانا مرتبطين بزيادة خطر الموت القلبي الوعائي. مستويات اللياقة العالية تقلل الخطر، لكنها لم تقضي عليه لدى الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم".


وشارك في الدراسة 2280 رجلاً متوسط أعمارهم 53 عاماً، وتم إجراء القياسات الأساسية بين عامي 1984 و1989، وشملت ضغط الدم واللياقة القلبية التنفسية، والتي تم تقييمها على أنها أقصى امتصاص للأكسجين أثناء ركوب دراجة ثابتة. واستمرت المتابعة 29 عاماً، وفي عام 2018 كان هناك 644 حالة وفاة بسبب أمراض القلب بينهم.


وقالت النتائج: "إن عدم قدرة اللياقة القلبية التنفسية على القضاء تماماً على مخاطر الوفيات القلبية الوعائية لدى مرضى الضغط يرجع جزئياً إلى العلاقة السببية القوية والمستقلة بين ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية".
واختتم الدكتور لاوكانين: "يجب أن يظل التحكم في ضغط الدم المرتفع هدفاً، وتشير دراستنا إلى أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يهدفوا أيضاً إلى تحسين مستويات لياقتهم البدنية من خلال النشاط البدني المنتظم".

 

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