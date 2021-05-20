سوائل تعزز مناعة الجسم وتعطي فوائد مذهلة

الوكيل الاخباري - تعد السوائل من المواد الضرورية جدا لأجسامنا وبعضها مفيد جدا لتقوية المناعة ومحاربة الأمراض المختلفة.

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وذكر موقع "أونلي ماي هيلث" عددا من هذه السوائل مع الفوائد التي تقدمها مثل الماء الذي يعد كأفضل السوائل للجسم، وهو ضرورة أساسية لنقل المغذيات والأكسجين إلى جميع الخلايا، والحفاظ على درجة حرارة ثابتة تخلق توازنا في محتوى الجسم من السوائل، كما يساعد على التخلص من المواد الضارة إلى خارج الجسم عن طريق التبول، لذلك من الضروري استهلاك 2-3 لترات من الماء يوميا.

ويعزز شراب الليمون الطبيعي المناعة لغناه بفيتامين "سي" المفيد جدا للصحة والذي يساعد في إزالة السموم والتخلص منها. كما يعد ماء جوز الهند كخيار جيد لغناه بالشوارد التي تغذي الأعصاب والسيالات العصبية، كما أنه غني بالبوتاسيوم الضروري للقلب والحفاظ على ضغط دم طبيعي، بالإضافة إلى ذلك يعمل على تخفيف الضغط على الأوعية الدموية.



كما ذكر الموقع حقيقة أخرى مفيدة عن السوائل، هي أن عصير الفاكهة ليس خيارا صحيا للغاية لأن عصير الفاكهة الطازج يحتوي فقط على كميات عالية من السكر، لذلك من الأفضل تناول الفاكهة مع الزبادي أو خلطها بالحليب الذي يوفر الكالسيوم والبروتين وكذلك العناصر الغذائية المفيدة، وقد يكون استهلاك السوائل عن طريق الحساء الذي يمكن أن يكون من أنواع مختلفة، مثل حساء الطماطم وحساء الخضار وحساء الدجاج، ذات قيمة الغذائية العالية والغنية بمضادات الأكسدة وكذلك الألياف.



ونصح الموقع بتناول أملاح الإماهة الفموية أو أملاح التجفاف التي تعمل على تعويض النقص الذي يحدث في شوارد الجسم (الصوديوم - البوتاسيوم – البيكاربونات)، وعلى زيادة محتوى الصوديوم والمعادن في الجسم، وعلى تناول عصير الصبار وعصير عشبة القمح المتاحين بسهولة، والكادا محلية الصنع، وماء الزنجبيل، وماء بذور الكاروم، وماء بذور الكمون التي تساعد في تعزيز المناعة وتسهيل عملية الهضم.

ونصح الموقع أيضا بالابتعاد عن المشروبات الغازية الضارة للصحة.

سبوتنيك