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الخميس، 30-03-2023 01:24 م

شد العضلة الكمثرية.. أسبابه وأعراضه

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور لوكاس كونستانتينيديس إن العضلة الكمثرية "Piriformis Muscle" هي عضلة تقع تحت العضلة الكبيرة للمقعدة، موضحاً أنها عندما تتعرض للشد تضغط على العصب الوركي مسببة ألماً مبرحاً في الجزء السفلي من الظهر والمقعدة، بالإضافة إلى الوخز والخدر (التنميل).

وأوضح طبيب العظام الألماني أن أسباب تعرض العضلة الكمثرية للشد تتمثل في وضعيات الجلوس الخاطئة مثل الجلوس مع وجود المحفظة في الجيب الخلفي للسروال، ووضع رجل على رجل، بالإضافة إلى وضعيات الحوض الخاطئة والسقوط.

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وأضاف الدكتور كونستانتينيديس أنه يتم علاج شد العضلة الكمثرية من خلال العلاج الطبيعي وتمارين الإطالة والاسترخاء، مشيراً إلى أن العلاج يحتاج إلى التحلي بالصبر، نظراً لأنه قد يستغرق عدة شهور.

 

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