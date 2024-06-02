الأحد 02-06-2024
الوكيل الاخباري
 

حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق إربد عمان- صورة

مهـلة لنهاية الشهر... هام من السلطات المصرية للأجانب المقيمين

قفزة على درجات الحرارة .. طريقة لتهوية المنزل بلا مكيف

الخدمات الطبية: إغلاق الملفات الطبية لأصحاب بطاقات التأمين المنتهية اعتباراً من اليوم

الكويت: صباح خالد الحمد ولياً للعهد

اعتصام لأصحاب مكاتب العاملات أمام وزارة العمل

وفاة وإصابتان بحادث تدهور في الطفيلة

شراب صباحي دافئ يقضي على الكوليسترول الضار

%5.7 ارتفاع حمل النظام الكهربائي في 2023

240 يوماً من العدوان .. آخر مستجدات الحرب المستعرة على قطاع غزة

الأحد، 02-06-2024 08:42 ص

شراب صباحي دافئ يقضي على الكوليسترول الضار

images


الوكيل الإخباري-يرتبط الشاي الأخضر عادةً بفوائد صحية كبيرة وقدرته على تحفيز الجهاز الهضمي، وترتفع فائدته بشكل أكبر إذا تم تناوله صباحاً قبل أي شيء آخر.

اضافة اعلان


فوائد الشاي الأخضر على معدة فارغة
هناك العديد من فوائد الشاي الأخضر في بداية اليوم، وذلك بسبب محتواه الغني بالمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة وغيرها.

1- نزول الوزن

من أهم فوائد الشاي الأخضر صباحاً أنه يساعد في عملية فقدان الوزن من خلال تحفيز الجهاز الهضمي. فعندما تكون المعدة فارغة، تكون العمليات هناك بطيئة، وبالتالي تناول الشاي الأخضر يساهم في زيادة هذه النشاطات وتحفيزها.

كما يساعد الشاي الأخضر على نزول الوزن بسبب احتوائه على مركب البوليفينول الذي يعمل على زيادة مستوى أكسدة الدهون في الجسم وبالتالي فقدان الوزن.

2- خفض مستوى الكوليسترول

إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول، فقد يكون تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة من أهم الطرق التي تساعد في خفض مستوياته، بسبب القيم الغذائية التي يتضمنها.

3- التخلص من التعب

من فوائد الشاي الأخضر على معدة فارغة أنه يساعد في التخلص من التعب وزيادة الطاقة بشكل عام. فتناوله يساعد في زيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شعورك بالطاقة.

كما أن احتواء الشاي الأخضر على نسبة قليلة من الكافيين يساعد في تقليل التعب وزيادة مستوى النشاط في الجسم.

4- تقوية الجهاز المناعي

يمتاز الشاي الأخضر بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، أي أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائفه. هذا يعني أن الشاي الأخضر يلعب دوراً في محاربة الفيروسات والبكتيريا المسببة للمرض والتي تدخل الجسم، مما يقلل من فرص إصابتك بالأمراض المختلفة.

 

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4-فوائد-مذهلة-تقدمها-الفراولة-للجسم-إذا-تناولها-يوميا-1618033894356_large

تعزز منظومة المناعة.. فوائد الفراولة للصحة

1278103282

كيفية التخلص من دهون البطن بعد ولادة قيصرية

20230328174623723

حمية البحر المتوسط تقلل خطر وفاة المرأة مبكراً

655cb8e94c59b721f07e31e5

دراسة تكشف تأثير القهوة على باركنسون

2024_5_27_20_56_45_471

احذر.. كدمات القدمين قد تنذر بهذه الأمراض

2024_5_12_16_51_47_24

هل الشمام يرفع سكر الدم؟

أخبار متعلقة
2023_5_30_22_45_26_257

علامة شائعة تكشف ارتفاع الكوليسترول