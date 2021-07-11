شرب القهوة يقلّل مخاطر الإصابة بكورونا

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أميركية حديثة أن تناول كوب واحد من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بحوالي العشر.

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وبحث العلماء الأميركيون في سجلات حوالي 40 ألف بالغ، ووجدوا أن القهوة تقي بنسبة قليلة من الفيروس لاحتوائها على مواد كيماوية نباتية معززة للصحة قد تزيد من قوة جهاز المناعة.



ونشرت دورية Nutrients العلمية الدراسة التي أكدت أن تناول حصة كافية من الخضروات يومياً له تأثير مماثل للقهوة في الحماية من فيروس كورونا.



وتحدثت دراسات أخرى عن فوائد القهوة المتمثلة في تقليل مخاطر الموت المبكر ومقاومة الاكتئاب والمساعدة في حرق الدهون في الجسم، وكذلك الحماية من الأمراض العقلية والعصبية مثل مرضي باركينسون والزهايمر.



في المقابل، شرحت دراسة أسترالية مخاطر تناول القهوة بكميات كبيرة، حيث تبين أن تناول أكثر من 6 أكواب يومياً يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 22 % ويزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

المصدر - لها