الخميس 11-03-2021
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الخميس، 11-03-2021 12:51 م

شرب الماء أثناء تناول الطعام مفيد أم ضار؟

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الوكيل الاخباري - يطرح الكثيرون السؤال عما إذا كان شرب الماء أثناء تناول الطعام مفيداً أم مضراً. وهو ما أجاب عليه الطبيب الفرنسي أوليفييه سباتزييرير حيث قال: "يعتقد الكثيرون أن شرب الماء أثناء الأكل قد يؤثر سلباً في عملية الهضم. لكنّ هذا اعتقاد خاطئ. فالجسم منظم وهذا الجهاز يتكيف مع كل ما يمكن أن يدخل إليه. ولهذا لن يؤثر شرب الماء في عمله سلباً".

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بدورها قالت اختصاصية التغذية ألكسندرا دالو: "يمكن لشرب الماء أثناء تناول الطعام أن يساهم في تحفيز عملية الهضم. كما أنه يعمل على تنظيم عملية إفراز المعدة للأحماض الضرورية".


وتابعت أن هذا يحد من تناول كمية كبيرة من الطعام خلال الوجبات، وأنه يمكّن بعض الأشخاص من فعل هذا ببطء، وبالتالي من مضغ الطعام بشكل جيد. وهذا ما ينفي الاعتقادات التي تفيد بأن من الأفضل عدم شرب الماء أثناء تناول الوجبات. لكن بالطبع من الأفضل أيضاً بحسب الخبراء عدم المبالغة في ذلك.

 

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