شرب كميات كافية من المياه عند الإفطار يقيك من هذه الأعراض !

الوكيل الإخباري-يُعد الماء من أول المشروبات التي نتناولها بعد نهار طويل من الصيام. ومن الضروري شرب كمية كافية من الماء خلال وجبة الإفطار.



وأشار الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر موقع "تويتر" إلى أهمية شرب الماء خلال وجبة الإفطار، إذ سيوفر لك تجربة صيام أكثر صحة.



ومن المحتمل أنك ستعاني من بعض الأعراض غير المريحة عند عدم التزامك بذلك.

إليك ما سيحدث عند عدم شرب كمية كافية من الماء خلال فترة الإفطار:



-الجفاف

-قلة التركيز وصعوبة الفهم

-العطش الشديد مع قلة التبوّل

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