شرطان لم نفكر فيهما من قبل لخسارة الوزن الزائد في أسبوعين

الوكيل الاخباري - يعتبر اعتماد نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية من أفضل الطرق التي تساعد على خسارة الوزن. لكن تشير إحدى الدراسات إلى طرق جديدة أخرى يمكن أن تشكل أحد العوامل المؤثرة في هذا السياق.

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وجاء في نتائج الدراسة التي شملت 14 ألف شخص أن تنظيف الأسنان يعتبر من الأسباب التي يمكن أن تساهم في إنقاص الوزن الزائد. ووجد الباحثون أن معجون الأسنان يعمل على إزالة بقايا الطعام التي تعلق في الفم، وأن هذا يسرّع وصول رسالة الشبع إلى الدماغ. ولهذا دعوا إلى استخدامه مرات عدة خلال النهار.



ومن الحيل غير الشائعة أيضاً، الضحك لأنه يساعد على حرق عدد من السعرات الحرارية قد يعادل ذلك الذي يمكن حرقه خلال المشي. والسبب أن الضحك يؤدي إلى تحريك بعض أعضاء الجسم، وخصوصاً منطقة المعدة.



وهو ما جاء في نتائج دراسة نُشرت في دورية Journal International d’Obésité، حيث أشار الباحثون إلى أهمية الضحك من 10 إلى 15 دقيقة يومياً من أجل حرق ما لا يقل عن 40 إلى 170 سعرة حرارية.

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