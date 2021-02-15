شرطان يكبحان شعورك بالجوع ورغبتك الدائمة في الأكل

الوكيل الاخباري - يكتسب بعض الأشخاص الوزن الزائد لأنهم يشعرون بالرغبة الدائمة في تناول الطعام، وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية. ولكبت هذه الرغبة، لا بد لهم من مراعاة بعض الشروط، وهذه أبرزها:

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- الانتباه إلى الجوع العاطفي، فالكثير من الأشخاص يتناولون كمية كبيرة من الطعام في أوقات الغضب والتوتر. وفي هذه الحالة غالباً ما يختارون السكاكر والأطعمة الغنية بالسكر والدهون. وللحد من ذلك، من المهم الحرص على تجنّب التوتر بطرق أخرى منها الاسترخاء وممارسة بعض النشاطات الرياضية والبدنية أو مشاهدة أحد الأفلام المضحكة.



- تجنّب تناول الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فهذا قد يحد من القدرة على النوم. ومن المعروف أن النوم يساعد على الاسترخاء والتخلص من تأثير التوتر. أما الكافيين فهو مادة تعود بمفعول عكسي. ولهذا وجد الكثير من الخبراء علاقة بين اضطرابات النوم واكتساب الوزن. إذاً، من المهم تناول تلك المشروبات باعتدال.

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