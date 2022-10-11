شريط حياتك يمر أمامك .. مريضة سرطان تروي قصة اكتشافها للمرض والنجاة

الوكيل الإخباري –سرطان الثدي هو المرض الأكثر شيوعًا بين النساء، إذ أن امرأة واحدة من بين 12 امرأة معرضة للإصابة بسرطان الثدي في حياتها، وتم تسجيل أكثر من 2.2 اصابة و685 ألف حالة وفاة في عام 2020، وذلك بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

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ويتجاوز مرض السرطان قدرته على الانتشار في الجسم ليُغير مسار حياة أشخاص ونظرتهم لأنفسهم، كما حدث مع ريهام أبو عودة ذات الـ 36 عاما من بيت حانون، التي أعطاها المرض القوة، رغم قسوة وصعوبة حكايتها مع سرطان الثدي.



وقالت ريهام انها اكتشفت المرض عام 2020 بالصدفة من خلال شعورها بوجود كتلة بمنطقة الثدي ، ومع سؤالها بكيف استقبلتي نبأ اصابتك بالسرطان ؟ قالت ريهام :"ولا كان يخطر ببالي انها رح تكون الكتلة سرطان او أنصاب بالسرطان اساسا ، لانو بالتاريخ الوراثي ما عندنا المرض ، أول ما عرفت انو سرطان من النوع الخبيث اول ما فكرت فيه اولادي وكيف رح انجو من المرض هل رح اعيش او اموت ؟ .. شريط حياتك بمرق قدامك ".



وتابعت :" فورا توجهت للمراجعات والعملية لاستئصاله وباشرت العلاج الكيماوي "

وعند سؤالها ما الذي غيره فيكٍ المرض ؟

قالت ريهام :" انا اصبحت افكر بنفسي بأولوية ولم اكن كذلك بالسابق وفكرت فقط كيف اسعد نفسي بعيدا عن الاخرين "



ووجهت ريهام في نهاية حديثها كلمة لنفسها وللنساء ان المرض ليس نهاية الحياة والحالة النفسية السيئة هي سبب تفشي المرض ، واكدت على امكانية مواجهة السرطان بالاصرار والعزيمة وعدم اليأس وقالت :" احنا بنتحكم بالحياة ما نترك الحياة تتحكم بمصيرنا " .

سي ان ان