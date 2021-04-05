شعور غير مريح يدل على مشكلة خطيرة في الجسم

الإثنين 05-04-2021
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الإثنين، 05-04-2021 03:02 م

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الوكيل الاخباري - تتشكل الخثرة أو الجلطة عندما تتجمع البروتينات والصفائح الدموية معًا في الأوعية الدموية. وغالبًا ما تتطور في الساقين أو الذراعين، ولكن يمكن أن تتشكل أيضًا في أوعية القلب أو الدماغ أو الرئتين، مما يتسبب في حالات تهدد الحياة.

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وقال متخصصون من منظمة "National Blood Clot Alliance" لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن أحد أعراض الجلطة هو الشعور بعدم الراحة، وهو ما يذكرنا بتمدد العضلات.


بالإضافة إلى ذلك، قد يكون التورم الناتج مصحوبًا بألم شديد أو تنميل، بحسب ما نقلته صحيفة "ميديك فوروم".


وبحسب الاختصاصيين، يجب أن ترى طبيبك في أقرب وقت ممكن، إذا واجهت هذه الأعراض، حيث قد يكون العلاج الفوري مطلوبًا. وفي حال انتقلت الجلطة إلى الرئتين، فيمكن أن تسبب انسدادًا رئويًا، وهي حالة قاتلة. وأكثر أعراض الانسداد الرئوي شيوعًا هو ضيق التنفس المفاجئ. ويعاني بعض المصابين أيضًا من ألم شديد في الصدر، الذي يتفاقم بسبب التنفس. ومن الأعراض المحتملة الأخرى خروج الدم مع السعال.

 

سبوتنيك

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