شلل الوجه أسبابه وكيفية علاجه

الوكيل الإخباري - عرّفت الرابطة الألمانية لطب الأعصاب شلل الوجه باضطراب في العصب الوجهي يحدث نتيجة مجموعة من الأسباب أبرزها الأمراض الوراثية كمتلازمة ميلكرسون روزنتال، ومتلازمة موبيوس.



بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض الفيروسية كشلل الأطفال، الإنفلونزا، الهبرس، جدري الماء والنكاف، والأمراض البكتيرية كالتهاب الأذن الوسطى، داء لايم، التهاب السحايا، الحمى القرمزية، والتهاب الغدة النكفية.



وتعد أمراض المناعة الذاتية وإصابات الوجه أو الدماغ أو الإصابة بأحد الأورام من الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه.



وحددت الرابطة الألمانية أعراض شلل الوجه باضطرابات الكلام والرؤية، الصداع الشديد، عدم القدرة على إغماض العين، تدلي زاوية الفم، وتيبس عضلات الوجه.



وأشارت الرابطة إلى أن علاج هذا المرض يتم من خلال العلاج الدوائي بالمضادات الحيوية والفيروسية، أو الحقن بالبوتكس، أو العلاج الطبيعي، أو من خلال الجراحة التجميلية.

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