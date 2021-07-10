صحة الفم ترتبط بحماية القلب

الوكيل الإخباري - شاع لفترة طويلة أن ضعف صحة الفم قد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب، لكن رغم أهمية الحفاظ على الفم بصحة جيدة، إلا أن رعاية الأسنان ليست طريقة مثبتة كفاءتها في الوقاية من أمراض القلب.

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وتتضمن أمراض اللثة وأمراض القلب التورم (الالتهاب)، ولكن تورم اللثة لم تثبَت مساهمته في تورم أي جزء آخر من الجسم. وبالمثل، فإن ظهور البكتيريا في الأسنان أو اللثة لم يتضح أنه يسهم بشكل مباشر في الإصابة بأمراض القلب.



وعلى الرغم من أن صحة الفم ليست أساسًا في الوقاية من أمراض القلب، فإنه من المهم العناية بالأسنان واللثة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- نظّف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل.

2- نظّف أسنانك بخيط الأسنان مرة واحدة يوميًا على الأقل.

3- استبدل فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر – أو خلال مدة أقصر إذا تعرضت شعيراتها للتلف.

4- احرص على زيارة طبيب الأسنان لإجراء فحوصات منتظمة.



وإذا كنت مهتمًا بالوقاية من أمراض القلب، فاسأل الطبيب عن الطرق المثبتة لتقليل خطورة الإصابة بها – مثل التوقف عن التدخين والحفاظ على وزن صحي للجسم.

المصدر - صحتك