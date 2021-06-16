صداع الرقبة.. تعرف على طرق علاجه

الوكيل الإخباري _ يعد صداع الفقرات العنقية ألم منشأه الرقبة، على الرغم من أن المريض سيشعر بهذا الألم في رأسه، وصداع الفقرات العنقية صداع ثانوي، أي إنه ناتج عن حالة كامنة مثل إصابات الرقبة أو الالتهابات أو ارتفاع ضغط الدم الشديد، وهذا يميزه عن الصداع الأولي مثل الصداع النصفي والصداع العنقودي.





وإذا كنت تعاني من صداع الرقبة، فهناك عدة طرق لتخفيف الألم، أو التخلص منه تماماً، وتشمل:

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1. الدواء.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإسبرين أو الأيبوبروفين ومرخيات العضلات ومسكنات الألم الأخرى قد تخفف الألم.



2. إحصار العصب.

قد يخفف الألم مؤقتاً ويساعدك على العمل بشكل أفضل مع العلاج الطبيعي.



3. العلاج الطبيعي.

يمكن أن تساعد تمارين الإطالة على التخلص من الألم.



4. معالجة العمود الفقري باليد.

مزيج من العلاج الطبيعي والتدليك وتحريك المفاصل، ويجب أن يجري ذلك فقط من قبل معالج فيزيائي، أو اختصاصي تقويم العظام.



