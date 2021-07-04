الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

القبض على مجموعة مثليين في الشونة الجنوبية خلال حفل صاخب

الأمانة تكشف لـ الوكيل أماكن بيع الأضاحي في عمان

الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب أسلحة من الأردن

40950 جرعة من لقاح فايزر ليلة الأحد للأردن

التمييز تصادق على إعدام قاتل ابن عمته بسبق الإصرار

كاميرات على صدر كل مدقق ضريبي

التربية تحرم 204 طلبة لدورتين متتاليتين

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

الأحد، 04-07-2021 02:07 م

صمغ البامية فوائده الصحية لا تُعد ولا تحصى

image


الوكيل الإخباري - كثيرون قد لا يستسيغون طعهما وربما يهربون من قوامها اللزج، الذي يعتبرونه "مقرفا" في أحيان كثيرة، إلا أن فوائد البامية لا تعد ولا تحصى.

اضافة اعلان

فكل كل 100 غرام منها يحتوي على 33 سعراً حرارياً، بالإضافة إلى العديد من العناصر المفيدة مثل البروتينات والصوديوم والفيتامينات مثل فيتامين "سي" والكالسيوم والبوتاسيوم ولمغنيسيوم.

إلى ذلك، تحمل تلك الخضار فوائد صحية مذهلة، أبرزها:

أولا: مكافحة السرطان
تحتوي على بروتين يسمى الليكتين، وهذا النوع من البروتينات يساعد بحسب ما أظهرت عدة دراسات على مكافحة نمو الخلايا السرطانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي.

ثانياً: تعزيز صحة جهاز الدوران
كما أشارت بعض الأبحاث والدراسات إلى أن تناول أغذية غنية بالألياف يساعد على التقليل من منسوب الكولسترول الضار في الجسم وخفض مستوياته ، تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسمنة.

ثالثاً: تحسين مستويات الطاقة
إلى ذلك، يساعد تناول البامية على تحسين مستويات الطاقة والتقليل من الشعور بالتعب والإرهاق، وذلك لأن بعض الأبحاث قد وجدت أن تناول الخضراوات التي تحتوي على بذور عموماً، مثل البامية، قد يساعد على تخفيف الإرهاق.

رابعاً: تحسين صحة الجهاز الهضمي
في موازاة ذلك، تساعد الألياف الغذائية على محاربة الإمساك وتحسين الهضم، كما أن تناول الألياف قد يساعد على تقليل فرص الإصابة بسرطانات القولون والشرج.

 

خامساً: مكافحة هشاشة العظام
كذلك من فوائد البامية أيضاً، مكافحة هشاشة العظام، وذلك لاحتوائها فيتامين ك المهم لتقوية العظام وتحسين صحتها، إذ يساعد على تحسين صحة امتصاص الكالسيوم الضروري لتقوية العظام.

 

سادساً: لمرضى السكري
فضلا عن كل ذلك، وجدت بعض الدراسات الأولية أن البامية قد تكون فعالة بشكل خاص في علاج مرض السكري وفي السيطرة على مستويات السكر في الدم.

سابعاً: لصحة الحامل والمرضعة
إلى ذلك، يعتبر حمض الفوليك هاماً بشكل خاص لصحة الحامل والجنين ولصحة المرأة المرضعة بعد الولادة، لذا فإن تناول كميات كافية من حمض الفوليك أمر شديد الأهمية.

 

ثامناً: تخفيف التوتر
وبالإضافة إلى الفوائد المذكورة أعلاه، فقد وجدت بعض الدراسات أن البذور الدقيقة الموجودة في البامية تحتوي على مواد تساعد على تخفيف حدة الاكتئاب وخفض التوتر على المدى الطويل عند بدء استهلاك البامية بانتظام.

 

المصدر - لبنان 24 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7 حلول سهلة تساعد على علاج الحازوقة المستمرة_0

للتخلص من الحازوقة اليك هذه الطرق

122330-السعال2

السعال الصباحي تعرف على أسبابه

Doc-P-619736-637023337526931079

طرق بسيطة وفعالة لتنظيف الرئتين

GFN 2021 Pic (1)

الدعوة لتضافر جهود صناع القرار للوصول لمستقبل خالٍ من التدخين

القلب

أسوأ الأطعمة التي تؤثر على صحة القلب

0de3064a-dc99-431c-a499-dcd4ffe96011

بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد

أخبار متعلقة
4e05d7_0deb27d4248e4ab5b8de2d8ea8e7e386-mv2_d_2048_1365_s_2

خبر سار.. الشوكولاتة لا تزيد وزنك بل تحرق الدهون!

108277-جزر

هذا ما يحدث لجسمك إذا أكلت جزرة يومياً

Cinnamon-Cup-Drink-Saucer-Star-Anise-Tea-Reflection

متواجد في كل بيت.. عشبة بسيطة بفوائد مفاجئة

الماء-الساخن-للتخسيس

فوائد غير متوقعة لشرب الماء الساخن.. والأوقات الأفضل لتناوله

18572828201526829180

فوائد لا تتوقعها لـ الباذنجان الأبيض.. تعرف عليها

Nescafe-with-foam

فوائد تناول النسكافيه يومياً!