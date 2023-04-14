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الجمعة، 14-04-2023 02:14 م

صيام شديد.. ما تأثير وجبة واحدة في اليوم على جسدك؟

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الوكيل الاخباري- شاع اتباع المشاهير لجميع أنواع اتجاهات النظام الغذائي الغريبة على مر السنين. وأحد أحدث الاتجاهات بين المشاهير هو النظام الغذائي "وجبة واحدة في اليوم" (أو "OMAD").اضافة اعلان


ويزعم العديد من مؤيدي OMAD أنه يساعدهم على إدارة وزنهم بشكل أفضل والحفاظ على لياقتهم.

ويعد OMAD في الأساس نسخة أكثر تطرفا من الأنواع الأخرى من حمية الصيام، مثل الصيام المتقطع والأكل المقيّد بالوقت. والفرق الرئيسي هو أنه بدلا من الصيام فقط لأيام معينة أو تناول وجباتك فقط خلال نافذة زمنية محددة، فإن الأشخاص الذين يتبعون OMAD يأكلون كل السعرات الحرارية اليومية في وجبة واحدة كبيرة.

ولكن بينما يقول مؤيدو OMAD إن اتباع النظام الغذائي يحسن العديد من جوانب الصحة، فنحن في الواقع لا نعرف سوى القليل جدا عن تأثير تناول وجبة واحدة فقط في اليوم على الجسم - ناهيك عما إذا كانت آمنة.

الصوم والصحة

الأدلة التي تدعم استخدام OMAD محدودة. وهناك عدد قليل جدا من الدراسات التي حللت بالفعل OMAD نفسه - ومعظم تلك التي أجريت على الحيوانات.

وعلى هذا النحو، فإن معظم الادعاءات حول OMAD هي قصصية. أو أنها تستند إلى افتراض أنه إذا كانت أشكال الصيام الأخرى يمكن أن تفيد الصحة، فإن OMAD ستفعل ذلك أيضا.

وتشير بعض الأدلة إلى أن أحد أشكال الصيام المتقطع المعروف باسم "حمية 5:2" (حيث يأكل الشخص بشكل طبيعي خمسة أيام في الأسبوع، ثم 800 سعرة حرارية أو أقل يومين في الأسبوع) قد يساعد الناس على إدارة وزنهم بشكل أفضل. ومع ذلك، فهي ليست أفضل من نهج النظام الغذائي الأخرى.

ووجدت الأبحاث أيضا أن الأكل المقيّد بالوقت (حيث تأكل كل السعرات الحرارية في اليوم خلال فترة زمنية محددة) يمكن أن يساعد الناس على إدارة أوزانهم بشكل أفضل. وله فوائد صحية أخرى مثل خفض ضغط الدم.

ووجدت دراسة مراجعة واحدة أيضا أن العديد من الأنواع المختلفة من الصيام (بما في ذلك الصيام المتقطع والصيام كل يومين) يمكن أن يحسن العديد من جوانب التمثيل الغذائي.

وتشمل هذه تحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول، وتقليل مستويات الالتهاب ومساعدة الناس على تنظيم شهيتهم بشكل أفضل. وهذا بدوره قد يساعد في تقليل خطر إصابة الشخص بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وجبة واحدة فقط

نظرت إحدى الدراسات حتى الآن في تأثير OMAD على البشر. في هذه الدراسة، تم إعطاء المشاركين نفس عدد السعرات الحرارية لتناولها كل يوم طوال مدة الدراسة. وبالنسبة لنصف الدراسة، تناول المشاركون هذه السعرات الحرارية في وجبة واحدة، قبل التبديل وتناول سعراتهم الحرارية اليومية مقسمة إلى ثلاث وجبات في اليوم.

وتم اتباع كل نمط من الوجبات لمدة 11 يوما فقط - ليست طويلة جدا على الإطلاق. وتم تناول الوجبة الواحدة بين الساعة 5 مساء و7 مساء. وأكمل 11 مشاركا فقط الدراسة.

 




 

 


 

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