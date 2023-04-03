ضرر غير متوقع للمبالغة في شرب المياه في رمضان

الوكيل الإخباري- هل يبقى كوب الماء في متناول يديك بين وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان؟



وقد تعتقد أنّ هذا هو الحل لتجنب الشعور بالعطش خلال الصيام، ولكن الإفراط بشرب الماء يُعتبر مضرًا بصحتك أيضًا، والاعتدال هو المفتاح.



ونشر الحساب الرسمي لتجمع القصيم الصحي تغريدة على موقع "تويتر"، يسلًط فيها الضوء على ضرورة الحذر من الإفراط في شرب الماء تجنّبًا لنقص الصوديوم في الدم.



ويمكن أن يؤدي أي انخفاض مفاجئ في مستويات الملح بالدم، نتيجة شرب أكثر ممّا يستطيع الجسم إفرازه، إلى تضخّم جميع خلايا الجسم.

اضافة اعلان



ويمكن أن يُسبّب نقص الصوديوم في الدم الصّداع، والتقيؤ، في حين يمكن أن يؤدي تورم خلايا العضلات إلى تشنّج عضلات الجسم بالكامل.



ويمكن تقليل الشعور بالعطش من خلال الطعام الذي تتناوله أيضًا، إذ تتمتّع الكثير من أنواع الخضار والفاكهة بنسبةٍ كبيرة من الماء، مثل الخيار، والخس، والبطيخ، والفراولة

سي ان ان