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الأربعاء، 26-10-2022 02:20 م

ضغط الدم يتغير كل ساعة .. احذروا في هذه الحالة !

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الوكيل الإخباري-قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن تعريف ارتفاع الضغط يشير إلى زيادة معدلات ضغط الدم بشكل مزمن ومستمر، وليس مؤقتًا.

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وأضاف موافي، أن قراءة ضغط الدم تتغير كل ساعة، أي لدينا 24 قراءة مختلفة خلال 24 ساعة، وبالتالي فإن قياس الضغط في عيادة الطبيب لا يعتد به للمرة الأولى، لذا عادة يُطلب من المريض الانتظار بضع دقائق أو أكثر أو حتى يوم كامل، ثم قياس الضغط مرة أخرى.


وتابع موافي، أن ملاحظة ارتفاع ضغط الدم عند قياسه في الصيدلية لا يعني أبدًا تناول دواء لهذه الحالة، واصفًا ذلك بـ"الجهل غير العادي"، لأنه ربما يكون مؤقتًا أو ناتجًا عن التوتر والغضب.


وأوضح أستاذ الحالات الحرجة، أن اكتشاف ارتفاع ضغط الدم يحتاج إلى قياسه بشكل مستمر والتأكد من زيادة معدلاته طوال الوقت، لذا يفضل ارتداء جهاز الهولتر لمعرفة القراءات كل ثلث ساعة تقريبًا.


وأكد موافي، أن الأشخاص الذين يعاني أحد أفراد عائلتهم من ارتفاع ضغط الدم عليهم الانتباه جيدًا تجنبًا للتعرض لتلك المشكلة، فهناك أطفال في سن الثامنة أو أكثر يتم تصنيفهم تحت قائمة مرضى الضغط المرتفع.


وأفاد موافي، أن الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم عليهم تفادي أمرين مهمين للغاية، هما:


1-عدم إضافة ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم للأطباق، إلى جانب تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح مثل الجبن والمعلبات والمخللات، والمشروبات الغازية لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.


2-السيطرة على الانفعال، لأن 80% يقبل على المشكلات بإرادتهم، وحينها ينصح الطبيب بتناول مضادات الاكتئاب.


وأشار موافي إلى ضرورة الهدوء والسكوت فترة خلال اليوم والابتعاد عن الأخرين وكل شيء حتى يحصل الجسم على اتزانه وتقل فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم بشكل واضح.

 

موقع الكونسلتو الطبي

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