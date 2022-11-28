ضيق التنفس في الليل علامة تحذيرية على الاصابة بهذه الأمراض !

الوكيل الإخباري-
إذا كنت تعاني من ضيق التنفس عند حلول المساء، عليك الذهاب للطبيب فورًا، لأن هذا العرض المزعج عادةً ما يكون علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض خطيرة.اضافة اعلان
في السطور التالية، نستعرض أسباب ضيق التنفس في الليل، وفقًا لموقع "الكونسلتو
" الطبي :1- قصور عضلة القلب
من أكثر الأمراض التي تسبب ضيق التنفس عند النوم، ويرجع السبب إلى عدم قدرة القلب على ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، فضلًا عن تراكم السوائل حول الرئتين.2- الانسداد الرئوي المزمن
قد ينذر ضيق التنفس في الليل بخطر الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، وهو مرض يتسبب في تلف الشعب الهوائية، المسئولة عن الحصول على غاز أكسجين عبر الشهيق والتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق الزفير.
ويعد التدخين من العادات الخاطئة التي تزيد من احتمالية الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، الذي ينتقل أيضًا لبعض الأشخاص من خلال الجينات الموروثة من الأب أو الأم.3- السمنة المفرطة
عادةً ما يشعر مرضى السمنة المفرطة بضيق التنفس عند النوم ليلًا، لأن الدهون المتراكمة على منطقة الصدر تشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز التنفسي وتؤثر سلبًا على حركة الحجاب الحاجز.4- انقطاع النفس الإنسدادي النومي
يواجه المصابون بانقطاع النفس الانسداد النومي صعوبة كبيرة في التنفس عن طريق الأنف، مما يدفعهم لالتقاط أنفاسهم أثناء النوم عبر الفم.5- شلل الحجاب الحاجز
مرض يكون فيه الحجاب الحاجز غير قادرًا على القيام بالوظيفة الحيوية المتعلقة بعملية التنفس، وهي التقلص أثناء الشهيق، لإدخال الهواء إلى الرئتين، وعند الزفير، يتمدد لإخراج الهواء من الفم أو الأنف.6- الوذمة الرئوية
حالة مرضية تتراكم فيها السوائل حول الرئتين، أحيانًا تكون عرضًا لبعض المشكلات الصحية المتعلقة بالقلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وقصور عضلة القلب ومرض الشريان التاجي.