طبيبة أسنان تحذر من ضرر استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة

الوكيل الإخباري - طالما تم وصف غسول الفم على أنه طريقة مؤكدة ورائعة، لإزالة أي جراثيم لم تعالجها فرشاة الأسنان، ومع ذلك، حذرت طبيبة أسنان من اعتماد هذه الممارسة بعد غسل الأسنان.

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وحذرت آنا بيترسون، طبيبة الأسنان المقيمة في لندن، في مقطع “تيك توك”، الذي حصد أكثر من 1.8 مليون مشاهدة: “استخدام غسول الفم بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة سوف يسبب لك تسوس الأسنان”.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على “تيك توك” حيث تنتقد خلاله الطبيبة ممارسة استخدام منظف الفم بعد تنظيف الأسنان مباشرة بالفرشاة، حيث يقول إن هذا يمكن أن يسبب شطف الفلورايد المفيد الموجود في معجون الأسنان.



وفي مقطع فيديو ثان، تصف خبيرة الأسنان كيف أن “معجون الأسنان الذي تنظف أسنانك به يحتوي على حوالي 1450 جزء في المليون من الفلورايد”، وهو التركيز المثالي لحماية أسنانك من السكريات في الطعام والشراب الذي تتناوله.

ومع ذلك، كما تشير بيترسون: “يحتوي غسول الفم الخاص بك على 220 جزء في المليون من الفلوريد”، وهو ما لا يكفي لمنع طبقة الترسبات.



ونتيجة لذلك، “عندما تغسل أسنانك بالفرشاة، وتشطف بغسول الفم على الفور، فأنت تشطف فقط كل الفلوريد عالي التركيز، من أجل فلوريد منخفض التركيز”. وهذا بدوره يمكن أن يجعل الفم مغناطيسا للميكروبات.



وأوضحت طبيبة الأسنان: “أنا لست ضد غسول الفم بأي حال من الأحوال. لأنني أوصي به بالفعل لمرضاي. لكن ليس كل مريض يحتاجها. أنا بالتأكيد لا أخبرهم باستخدامه بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة”.

وفي الواقع، تلقت بيترسون الكثير من الردود المشوشة لدرجة أنها نشرت مقطع فيديو ثالثا تشرح كيفية استخدام مُحسِّن صحة الفم بشكل صحيح، قائلة: “غسول الفم منتج رائع للاستخدام، ولكن عليك استخدامه في الوقت المناسب من اليوم”، وهو، وفقا لبيترسون، بعد أن تأكل مباشرة.



ووصفت كيف أن السكريات الموجودة في الطعام الذي تتناوله تجعل فمك حامضيا، ما يتسبب في تآكل أسنانك، وإذا كنت ترغب في هذه المرحلة بتنظيف أسنانك فيمكن استخدام غسول الفم لتجنب الحامض في معجون الأسنان.



وفي الأساس، يجب اعتماد غسول الفم على أنه منظف للحنك بدلا من منظف للأسنان. وتنصح بتنظيف أسنانك قبل النوم وبعده، واستخدام الغسول عند الحاجة لذلك بعد الأكل.

المصدر - هاشتاقات