طبيبة تحذر من النفخ على الطعام الساخن .. اليك السبب !

الوكيل الإخباري- يعتاد الكثير من الأشخاص على النفخ في الطعام الساخن قبل تناوله، لتبريده قليلًا، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد يتعرضون لها عند فعل ذلك.



في هذا الصدد، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية في مصر ، من النفخ في الطعام الساخن قبل تناوله، لما تسببه هذه العادة من مخاطر للجسم.



وأضافت عبد الوهاب أن الهواء الذي يخرج من الفم عند النفخ قد يكون محملًا بالبكتيريا الناتجة عن سوء نظافة الأسنان، مما يؤدي إلى انتقالها إلى الطعام.



وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن تناول الطعام الملوث ببكتيريا الفم قد يؤدي إلى:



- اختلال التوازن البكتيري بالأمعاء.



- انتفاخ البطن.



- تقلصات المعدة.



- التهاب المعدة.



وأكدت أن الأطفال المعتادين على هذا السلوك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية بسهولة وبشكل متكرر، لأن النفخ في الطعام الساخن من الممارسات الخاطئة التي تتسبب في ضعف جهازهم المناعي.



علاوة على ذلك، يتسبب النفخ في الطعام الساخن في تكوين حمض الكربونيك، نتيجة لتفاعل بخار الماء مع ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى زيادة حموضة الدم وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب بحث منشور في مجلة "International Journal on Orange Technologies".



واختتمت نهلة حديثها بتوضيح أن الطريقة الصحيحة والآمنة لتبريد الطعام الساخن هي وضع الصحن في وعاء مملوء بالماء البارد أو تركه جانبًا حتى يهدأ.

اضافة اعلان

الكونسلتو الطبي