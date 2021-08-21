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السبت، 21-08-2021 09:41 ص

طبيبة تشكك بفعالية الثوم والليمون في تقوية جهاز المناعة

ليمون


الوكيل الإخباري - قالت ناديجدا لوجينا، طبيبة المناعة والحساسية إن الثوم والليمون غير قادرين على تقوية جهاز المناعة، على الرغم من الخرافة الشائعة.
وفقًا لها، يمكن أن يساعد الليمون والثوم بشكل طفيف في الوقاية من نزلات البرد، لكن بكميات كبيرة يؤديان فقط إلى التهاب المعدة. لا توجد بيانات مثبتة علميًا عن مشاركتها في تقوية جهاز المناعة.

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وقالت: "فيما يتعلق بالتأثير المباشر على هياكل مناعية معينة، لم يتم إجراء هذه الدراسات. باستثناء أن المبيدات النباتية - أجريت الدراسات في الثلاثينيات - عند استنشاقها أو تناولها، يمكن أن تزيد من ردود الفعل الوقائية للأغشية المخاطية ولها تأثير مبيد للجراثيم. في الأساس، لها تأثير مبيد للجراثيم، وليس زيادة في المناعة"، بحسب القناة الخامسة.


لكي لا يمرض، يجب على الشخص أولاً وقبل كل شيء الحفاظ على نظام غذائي متوازن. استهلاك ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون.

 

وخلصت إلى أن أسلوب الحياة الصحي يساعد على تقوية دفاعات الجسم الطبيعية.

 

سبوتنيك عربي

 

 


 




 

 


 

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