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الأربعاء، 27-01-2021 03:08 م

طبيبة تكشف احتواء قشر البيض على كنز غذائي

بيض


الوكيل الاخباري - كشفت طبيبة مصرية عن احتواء قشر البيض على العديد من الفوائد المذهلة.

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قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، متخصصة التغذية العلاجية، في تصريحات لموقع "بوابة أخبار اليوم"، إن سيدات كثيرة يتخلصن من قشر البيض دون إدراك منهن لفوائده العظيمة المفيدة للبشرة والعظام والغضاريف.

 

وأضافت أن قشر البيض يعد مصدرا مهما للكالسيوم والفيتامينات والكولاجين، لمحاربة التجاعيد والشيخوخة المبكرة.


وأشارت إلى دراسات أكدت أن الخلايا تمتص أكثر من 64% من الكالسيوم عن طريق بودرة قشر البيض، مقارنة بالمصادر الأخرى التي تحتوي على الكالسيوم.


كما نصحت الطبيبة المصرية، بإضافة مسحوق قشر البيض إلى الأكلات، لأنه يساعد على تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام.


وأوضحت أن قشر البيض المطحون يحتوي على الكولاجين الذي يحارب التجاعيد، كما يتميز بوجود الجلوكوزامين وهو مكون طبيعي للغضاريف، ويعمل على منع العظام من الاحتكاك ببعضها البعض، مشيرة إلى أنه يحتوي على عناصر أخرى مفيدة للبشرة.

 

سبوتنيك

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