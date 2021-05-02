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الأحد، 02-05-2021 03:18 م

طبيبة تكشف سببا مفاجئا لزيادة الوزن

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الوكيل الاخباري - لفتت طبيبة التغذية الروسية، أولغا شميليوفا، إلى أن التناول غير المحدود للتوت قد يسبب زيادة الوزن.

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وقالت الطبيبة في حديثها لقناة "فيزدا" الروسية: "إذا يوجد هناك خطر لزيادة الوزن فيجب الإشراف بشدة على كمية التوت، لأن زيادة الوزن بسبب تناولها أمر ممكن، لأن ثمرة التوت لها سعرات حرارية عالية".


وأشارت في الوقت ذاته إلى أن فاكهة التوت مصدر للفيتامينات والمعادن، ويمكن تناولها بأمان دون أي قيود، في حال عدم وجود وزن زائد.


وأكدت الطبيبة أيضا أن أي مواد غذائية قد تسبب زيادة الوزن في حال اتباع نظام غذائي غير لائق ونشاط بدني منخفض.

 

روسيا اليوم

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