طبيبة تكشف 5 أسرار للحفاظ على الشباب لفترة طويلة

الوكيل الإخباري - كشفت اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل البريطانية ماري رينولدز، عن خمسة أسرار، بفضلها يمكنك الحفاظ على الشباب والجاذبية لأطول فترة ممكنة.



ونصحت الخبيرة في البداية بتقليل مقدار التوتر في الحياة. فمن الضروري التخلص من الأفكار السلبية غير الضرورية. والسيطرة على المشاكل، فذلك يساعد على إراحة الدماغ قبل النوم.

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وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية في تقرير أن النساء فوق سنّ الخمسين يحتجن إلى استخدام "زيوت البشرة" من أجل المحافظة على جمالهن. كما يُنصحن بصنع كوكتيل صحي من بذور الشيا والسبانخ وبذور الخشخاش الصفراء.



وأكدت الطبيبة أن التأمل هو أيضاً سر من أسرار الجمال الأبدي. كما أوصت بعدم استخدام الهواتف الذكية قبل النوم بسبب الضوء الذي يؤثر سلباً في السيروتونين (هورمون السعادة).



وركزت رينولدز على أن حالة العمود الفقري مهمة جداً للصحة والجمال، لذلك أوصت بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين القوام. كما شدّدت على عدم استخدام المرطِّبات، واستبدالها بحمض الهيالورونيك الموجود في الصبّار أو حليب الشوفان أو زبدة الشيا.

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