طبيبة تنصح بعدم تناول أنواع من الأطعمة على الفطور في الطقس الحار

الوكيل الإخباري- قالت الطبيبة المختصة في شؤون التغذية، نوريا ديانوفا، إنه لا يجوز تناول العصيدة المطهية بالحليب، في وجبة الفطور، عندما تصل حرارة الجو إلى 30 درجة مئوية.

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وذكرت ديانوفا، أن حرارة الجو في وسط روسيا، تبقى في حدود 30 درجة مئوية في الوقت الراهن. وفي مثل هذه الظروف، يجب تغيير النظام الغذائي.



وأضافت، "من المهم، عدم تناول عصيدة السميد، لأن الجسم يمتصها بسرعة، ولهذا السبب، سيشعر المرء بسرعة بالرغبة في تناول الطعام مجددا، رغم تناوله القدر الكافي من الطعام".



ونوهت ديانوفا، بأنه يجب تعديل النظام الغذائي وفقا لحالة الطقس. في درجات حرارة الجو المرتفعة، لا يحتاج الشخص عادة إلى الكثير من الطعام كما هو الحال في الظروف العادية. وقالت "تتم معالجة أي نوع آخر من الحبوب بشكل أبطأ قليلا من عصيدة السميد، وبالتالي يشعر المرء بالشبع لفترة أطول".



وشددت، على عدم استخدام الحليب عند تحضير العصيدة، لأن الحليب في الصيف يفسد بسرعة وقد يؤدي إلى التسمم. من الأفضل تحضيرها باستخدام الماء. لكن عند تحضير العصيدة بالماء يجب إضافة الفواكه والثمار.



وتابعت ديانوفا، "الآن موسم الفواكه والثمار الطازجة، لذلك يجب استخدامها، بدلا من المجففة. سيعطيكم استخدام الفواكه والثمار الطازجة حلاوة طبيعية. وهي مثالية مع العصيدة المحضرة من دقيق الشوفان".

المصدر: روسيا اليوم