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السبت، 24-04-2021 09:27 ص

طبيبة روسية تتحدث عن خلل يشكل 60% من أسباب للصداع

أسنان


الوكيل الإخباري - كشفت ليليا كوزمينكوفا، طبيبة الأسنان والحاصلة على الشهادة العليا في العلوم الطبية في تصريح إذاعي عن وجود صلة بين الصداع وخلل في تطابق الأسنان العلوية والسفلية عند إغلاق الفكين.

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ولفتت المتخصصة في طب الأسنان إلى أن أسباب أوجاع الرأس غالبا ما تفسر بطريقة خاطئة.


وقالت كوزمينكوفا بهذا الشأن: "يصيبك صداع وأنت في حيرة من أمرك من أين أتى وجع في الرأس ويخطر لك أن تظن أنه بما أن الجدة عانت من ذلك، فقد وصل إليك بالوراثة".


وشددت طبيبة الأسنان الروسية على أن 60 بالمئة من مشاكل الصداع تظهر تحديدا بسبب هذا الخلل في الأسنان.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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