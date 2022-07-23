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السبت، 23-07-2022 04:03 م

طبيبة روسية تكشف أسباب الصداع النصفي في الصيف

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة إليزافيتا بويكو، أخصائية طب الأعصاب في المركز الطبي الأوروبي، أن أسباب الصداع النصفي في الصيف هي الضوء الساطع واحتباس الهواء وقلة استهلاك السوائل.

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ووفقا لها هذه العوامل الثلاثة هي السبب في الشعور بالصداع النصفي في أيام الصيف الحارة. لذلك تنصح بعدم البقاء فترة طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، مشيرة إلى أن استخدام النظارات الشمسية يخفف من أعراض الصداع النصفي المرتبطة بعدم تحمل ضوء الشمس الساطع.

 

وتقول، "النظارات الشمسية ذات اللون الوردي أو القريبة منه تحجب الجزء الأزرق من طيف الشمس، أي الذي يسبب عند بعض الناس الصداع النصفي والصداع".


وتشير الأخصائية إلى نتائج دراسة علمية أجريت عام 2021 وكانت مكرسة لتحديد التأثير الإيجابي للضوء الأخضر في حياة المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي، وتنصح بدلا من البقاء تحت أشعة الشمس، بالتجوال في أماكن تظللها الأشجار الخضراء.


وتضيف، كما أن عدم تناول كمية كافية من السوائل يسبب الصداع النصفي. لذلك يجب شرب الماء ليس فقط عند الشعور بالعطش، بل بصورة منتظمة خلال النهار.


وتشير الأخصائية، إلى أن احتباس الهواء "الخنقة" يسبب الصداع النصفي أيضاـ لعدم وجود كمية كافية من الهواء النقي المتجدد، لذلك يجب تهوية الغرف بفتح النوافذ أو تشغيل مكيفات الهواء، بصورة دورية لمنع احتباس الهواء فيها، وللحصول على هواء نقي باستمرار.

 

روسيا اليوم 

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