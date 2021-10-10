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الأحد، 10-10-2021 09:46 ص

طبيبة روسية تكشف حقيقة أسطورة حول آثار تناول الخبز

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الوكيل الاخباري - يزود الخبز الإنسان بالطاقة والبروتين، ويُصنع الخبز من العجين المكون من دقيق الذرة أو القمح بعد خلطه بالماء أو الحليب وإضافة خميرة الخبز.

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بددت إخصائية التغذية، ناتاليا كروغلوفا، أسطورة المخاطر الصحية لخميرة المخابز التي توضع على الخبز لتخميره وتكوينه، كما نشر موقع "إيزفيستيا".

وأكدت كروغلوفا عدم وجود دليل علمي يثبت أن الخميرة يمكن أن تسبب تعفنا في الأمعاء أو مشاكل صحية أخرى، فالخميرة تتكون من البروتين الذي يتم هضمه جيدا في الجهاز الهضمي، وتابعت إخصائية التغذية، أن البعض يعاني من عدم تحمل لمنتجات الخميرة ما يسبب انتفاخا في البطن ومشاكل في الأمعاء وهذا يتطلب مراقبة طبية خاصة.

وحذرت كروغلوفا من أن صنع خبز من العجين المخمر الخالي من الخميرة لا يعني أنه أكثر صحة، فالخبز المصنوع من العجين المخمر الخالي من الخميرة يثير الكثير من الأسئلة حيث يمكن أن يحتوي على أي شيء، كما أنه يسبب النمو غير المنضبط للبكتيريا المسببة للأمراض. 


وأكد خبير التغذية ميخائيل جينزبورغ، الأستاذ المساعد في العلوم الطبية، عدم جدوى الخبز الخالي من الخميرة لفقدان الوزن، حيث أن الخميرة الغذائية تفتقر إلى الكثير من الفوائد الصحية والمغذيات الدقيقة والفيتامينات الأساسية والسعرات الحرارية، وهذا يعني أن الخميرة ليس لها تأثير كبير على زيادة الوزن.


ويعد الخبز الأبيض مصدرا ضعيفا للفيتامينات والمعادن، حيث تختفي معظم المواد الغذائية الموجودة في القمح أثناء معالجته وطحنه، بينما يحتفظ الخبز المصنوع من الدقيق الكامل "الخبز الأسمر" بجميع الفيتامينات والمعادن الطبيعية الموجودة بالقمح بما في ذلك النياسين والريبوفلافين والثيامين وفيتامين "E" بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم.

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المصدر : سبوتنك

 

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