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الأحد، 23-05-2021 01:33 م

طبيب روسي يتحدث عن أسباب ظهور الحساسية عند الأطفال

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الوكيل الاخباري - حدد أندريه بيلفسكي، كبير أطباء أمراض الرئة في وزارة الصحة في موسكو، الأسباب الرئيسية للحساسية لدى الأطفال.

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وفقًا للطبيب، يمكن توريث عملية مناعية نموذجية، وكذلك في السنوات الأولى من الحياة بسبب سوء الظروف المعيشية. هذه المشاكل ذات صلة بكل من تفاعلات الحساسية الموسمية والمستمرة.


وحذر بيليفسكي في مقابلة مع إذاعة "موسكو تتحدث" من أن الاستعداد للحساسية يمكن أن يظهر حتى لو كان الأب أو الأم يدخنان في المنزل.


الحساسية هي عملية مناعية نموذجية، تحدث من خلال فرط حساسية الجهاز المناعي للجسم مع التعرض المتكرر لمسببات الحساسية للجسم الذي سبق أن تحسس من هذه المسببات.

 

سبوتنيك

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