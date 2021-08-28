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السبت، 28-08-2021 09:00 ص

طبيب روسي يحدد مجموعة علامات على الوجه تنذر بأمراض خطيرة

وجه


الوكيل الإخباري - حدد جراح الأورام، الروسي إيفان كاراسيف، مجموعة من الإشارات أو العلامات التي يمكن أن تظهر على الوجه والتي تنذر بالإصابة بعدد من الأمراض.
ووصف كاراسيف، مجموعة من العلامات التي يمكن أن تترك بصماتها على الوجه منذرة بسكتة دماغية.

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مشيرا إلى أن جفاف الجلد وتشققه على الوجه هو علامة واضحة على الإصابة بالجفاف، وهو ما يمكن أن يشير أيضا إلى مشاكل خطيرة في عمل الغدد العرقية.
وأوضح كاراسيف، أن ظهور كمية كبيرة من شعر الوجه عند النساء في منطقة الفكين والذقن والشفة العليا قد يشير إلى متلازمة تكيس المبايض.


كما وحدد عددا من العلامات من خلال النظر إلى العينين، قائلا "الخطوط الحمراء في بياض العين، تشير إلى الإرهاق العصبي والتعب المزمن، كما ويشير اصفرارها إلى مرض في الكبد. واذا كانت المنطقة المحيطة بالعيون وردية شاحبة، فهذا ينذر بإمكانية وجود مشاكل في المثانة والبروستات".


وحول لون الجلد قال الطبيب "اللون الشاحب للجلد هو أحد أعراض فقر الدم، بينما يشير اللون الأصفر إلى مشاكل في الكبد، في الوقت الذي يشير فيه اللون الأزرق للشفاه لوجود أمراض القلب والأوعية الدموية".


ويضيف الطبيب أيضا أن ارتخاء الجلد المبكر يحدث في أمراض التمثيل الغذائي والجهاز الهضمي، وقد تشير التجاعيد الأنفية الشفوية الواضحة إلى مشاكل في الأمعاء الغليظة.

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