طبيب روسي يحذر من تناول المكملات الغذائية

الوكيل الإخباري- أوضح الطبيب المعالج الروسي فيكتور ليشين، مدى خطورة تناول المكملات الغذائية، وتحدث عن هذا لقناة "فيتشيرنايا موسكفا".

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وبحسب الطبيب، لا ينبغي تناول هذه الأدوية دون توصية الطبيب، علاوة على ذلك، يجب تناول المكملات الغذائية فقط إذا كان يوجد هناك مؤشرات للحاجة إليها، ولا يجب تناولها فقط لتحسين صحة الجسم.



بالإضافة إلى ذلك ربما يكون لدى الشخص حساسية من هذه العقاقير.فقال: "شخص ما يتحملها بشكل جيد، شخص ما يعاني من حساسية شديدة وطفح جلدي. فغالباً ما يتسبب فيتامين ب في حدوث طفح جلدي، لذلك، لا بد من إجراء الفحوصات أولاً".

المصدر: الميادين