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السبت، 05-06-2021 04:43 م

طبيب روسي يكشف العواقب الوخيمة لألم الأسنان

سنان


الوكيل الإخباري - أكد الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، اليوم السبت، أن مشاكل الأسنان قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

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وقال مياسنيكوف في تصريح للقناة الأولى الروسية: "إن تجاهل مشاكل الأسنان يؤدي إلى عواقب وخيمة، فالتسوس يتلف الأنسجة الصلبة للأسنان، وتتضرر طبقة المينا، وتؤثر على النهايات العصبية".


وأضاف الطبيب: "يمكن أن يسبب تسوس الأسنان صداعا شديدا، فضلا عن سوء الإطباق بسبب التهاب مفاصل الفكين".


وأشار مياسنيكوف إلى أن الفجوات بين الأسنان تعتبر أرضا خصبة للبكتيريا والالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب.


ولفت الطبيب إلى أن أخطر عواقب مشاكل الأسنان المزمنة هي مشاكل في الجهاز الهضمي، والتي تؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بمرض السرطان.


وقال: "البكتيريا في اللثة المريضة تسبب سرطان البنكرياس، هناك العديد من السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي والتي سببها التهاب دواعم الأسنان".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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